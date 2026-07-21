Vállalkozások – Nem erős vagy gyenge forint kellene, hanem stabil

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége immár három és fél éve készíti el negyedévente a VOSZ Barométert. Ez egy gazdasági felmérés és mutató, amely a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) üzleti hangulatát, várakozásait és a gazdasági környezet megítélését méri.

Perlusz László elmondása szerint az üzleti hangulat tekintetében az idei év második negyedéve jelenti a „csúcsot”, korábban még nem detektáltak ennyire pozitív hangulatot, tehát a vállalkozók, főleg az előző negyedévekhez képest nagyon magas bizalommal vannak.

Mint a vállalkozói szövetség főtitkára az InfoRádióban hozzátette, a gazdasági helyzet biztonságosabbá válik az érintettek szerint, a vevői kör fizetési morálja javul, mindezekből áll össze az üzletihangulat-index, és ez az index most nagyon magas.

Elmondása szerint a vállalkozások eddig azért is nehéz helyzetben voltak, mert például a tervezett beruházásokat sokaknak nem sikerült végrehajtaniuk, nem nagyon láttak az elmúlt negyedévben a vállalkozások olyan üzleti lehetőséget, amit ki tudtak volna használni, a bővülésre is kevés lehetőséget láttak, és a vállalkozói tartalékok is tovább csökkentek, tehát ez is egy visszalépés.

„Nehéz helyzetben vannak a vállalkozások, de mégis nagyon pozitívan tekintenek a jövőbe”

– foglalta össze Perlusz László.

Hogy önmagában a bizalom milyen döntésekre sarkallja a vállalkozókat, arról reménykedve azt mondta, a beruházások felfelé ívelhetnek, ezek ugyanis az elmúlt években nagyon alacsony szintre estek vissza mind nemzetgazdasági szinten, mind vállalkozói szinten.

„Reméljük, hogy egy ilyen pozitív hangulat után már az üzleti aktivitás, az üzleti bevételek is előbb-utóbb jönni fognak, előbb-utóbb megérkeznek az európai uniós források – év vége felé –, ennek már az ígérete vagy a tervezhetősége is nagyon fontos” – festette fel.

Hogy hogyan fogadták a vállalkozók a választás táján indult nagy forinterősödést (400-as szintről 350-360-asra), arról azt mondta, az exportáló vállalkozásoknak általában ez nem túlságosan jó hír, feldolgozhatatlan néhány héten, hónapon belül ilyen markáns erősödés; ők nem tudják néhány hét vagy egy-két hónap alatt átszerződni a megrendeléseket, újratárgyalni az üzleti kontraktusokat,

gyors mentőövre, gyors megoldásokra van szükség.

Egyetért azzal, hogy nagy a bizalom a magyar kormány új politikájában, ami jelentős mértékben hozzájárult a forint erősödéséhez, amire még csak rátett a bejelentés az eurócsatlakozási szándékról, de most már egyfajta stabilitást kellene látniuk a vállalkozásoknak, hogy milyen árfolyammal kalkulálhatnak 2030-2031-ig, vagy amikorra valósággá válik az áttérés; „mi úgy ítéljük meg, hogy a 380 és 390 közötti sávhoz közelebb áll egy egyensúlyi árfolyam, amely segíti a magyar gazdaság fejlődését, az exportot, mint mondjuk a 350-360 forintos euróárfolyam. Reméljük, hogy ezt sikerül közösen majd elérni” – nyomatékosította Perlusz László.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.