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Cseh Sándor szövetségi kapitány a nõi vízilabdatorna csoportkörének 1. fordulójában játszott Görögország - Magyarország mérkõzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 11-én. A magyar válogatott 10-9-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Hosszú, rögös út kezdetén a női vízilabda-válogatott

Infostart / MTI

Szerdán Sydneyben megkezdődik a vízilabdázók világkupadöntője, amelyben a magyar női és férfi válogatott is harcba indul a győzelemért. Az első napon előbbi gárda lesz érdekelt és a negyeddöntőben az olimpiai bajnok spanyolokkal csap össze.

Cseh Sándor szövetségi kapitány a 2024-es, párizsi olimpián még Mihók Attilával közösen irányította az együttest, ezt követően egyedül kapta meg a feladatot és tanítványaival az azóta rendezett három világverseny mindegyikén döntőt játszott. A sorozat a tavalyi világkupán szerzett ezüstéremmel kezdődött, majd a szingapúri világbajnokságon, illetve januárban a funchali Európa-bajnokságon is második lett a válogatott, amelybe több fiatal játékost is beépített a szakember.

A spanyolok ellen hosszú éveken keresztül eredménytelenül próbálkozott a csapat, a negatív sorozat azonban a szingapúri világbajnokságon megszakadt, majd a portugáliai kontinensviadalon is a magyarok diadalmaskodtak. A két együttes legutóbb májusban a vk selejtezőtornáján találkozott egymással, akkor viszont a spanyolok nyertek. Utóbbi összecsapáson nem volt ott a vízben térdsérülés miatt Keszthelyi Rita. A csapatkapitány most újra rendelkezésre áll, ő éppen Ausztráliában, a felkészülés során játszotta pályafutása 381. meccsét a válogatottban, amivel az örökrangsor élére került.

A magyar csapat emlékezetes összecsapásokat vívott a vk helyszínén, múlt csütörtökön negyven (!) ötméteres után nyert a házigazda ausztrálok ellen, majd szintén szétlövés után győzte le a világkupában címvédő amerikai csapatot.

Cseh Sándor a szövetség honlapján hangsúlyozta: a nemzeti csapat nyári programját két részre kell bontani. Ennek első felében a többhetes edzőtábor során élcsapatok, a hollandok, amerikaiak és ausztrálok ellen tudtak játszani, márpedig ez nagyon fontos volt a csapat fejlődése szempontjából.

„Az pedig külön öröm, hogy a négy hivatalos mérkőzésből hármat meg tudtunk nyerni” – hangsúlyozta a szövetségi kapitány hozzáfűzve, ez szerdán semmit nem fog számítani. „A világkupa egyébként nem is igazi világverseny, inkább egy minitorna, ahol az első nap eldől, mennyire tekinthető sikeresnek a szereplés. A spanyolok ellen bármi lehet, nagyon jó játékkal sem feltétlenül biztos a győzelem, de a cél egyértelmű, hogy nyerjünk, aztán lenne huszonnégy óránk felkészülni a következő összecsapásra.”

„Ez egy nagyon jó csapat, nagyon jó klubokból összeválogatott játékosokkal. Amikor arról beszélnek, hogy a spanyolok nem olyan jók, arra én mindig azt mondom: a többiek ellen rendre nagyon jó mérkőzéseket játszanak, csak eddig úgy alakult, hogy pont mi vertük őket ki mindhárom világversenyen” – beszélt a riválisról Cseh. Kiemelte: ennek most nem lesz jelentősége, annak sokkal inkább, hogy „a két erős centerüket miként tudjuk semlegesíteni taktikailag".

„Meg kell oldanunk a visszazárást, hiszen rendkívül gyorsak, elöl pedig sok múlik azon, mennyire tudjuk agresszíven támadni a labdával a mozgékony, de elsősorban biztonságra törekvő védekezésüket” – mondta a szövetségi kapitány.

A torna érdekessége, hogy visszatérnek a legjobbak közé az oroszok is, ők a hollandok ellen mutathatják meg magukat újra a sportág élmezőnyében. Ennek a párharcnak a továbbjutója lesz majd a magyar vagy a spanyol csapat ellenfele az elődöntőben. A párviadalok két vesztese az alsó ágon az 5.-8. helyért játszhat tovább.

A vk-t 1979-ben indították el, ez lesz a huszadik kiírása a sorozatnak, amelynek a nőknél a hollandok az egyeduralkodói, ugyanis nyolc arany-, négy ezüst- és két bronzérem a mérlegük. A magyar válogatott eddig egyszer, 2002-ben diadalmaskodott, ezen kívül két második és három harmadik helyezése van.

A magyar-spanyol vk-negyeddöntőt szerdán 12.15-től élőben közvetíti az M4 Sport.

A magyar vk-keret

kapusok: Neszmély Boglárka, Golopencza Szonja

mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga, Dömsödi Dalma, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Hajdú Kata, Horváth Zsófi, Keszthelyi Rita, Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya, Lendvay Zoé, Sümegi Nóra, Tiba Panna, Vályi Vanda, Varró Eszter

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Kezdőlap    Sport    Hosszú, rögös út kezdetén a női vízilabda-válogatott

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