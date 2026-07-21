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Az argentin Lionel Messi ünnepli elsõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja elsõ fordulójának Argentína-Algéria mérkõzésén az Arrowhead Stadionban, Kansas Cityben 2026. június 16-án. A mérkõzést Argentína nyerte 3-0-ra. Mindhárom gól Messi szerezte.
Nyitókép: MTI/AP/Ed Zurga

A lenyugvó nap ereje – Lionel Messi lett a vb legjobb játékosa

Infostart / MTI

Így döntöttek a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség szavazásra jogosult tagjai.

A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának.

A voksoláson 121 ország 472 újságírója vett részt.

A nyolcszoros aranylabdás futballista 1179 pontot gyűjtött, s ezzel fölényes győzelmet aratott. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé (717) és az angol Jude Bellingham (470) végzett.

A 39 éves Messi nyolc gólt szerzett és négy gólpasszt adott a vb-n. Utóbbi mutatóban rekorder, összesen 12 asszisztnál jár, de ő tartja a csúcsot a legtöbb vb-meccs (34), a legtöbb megnyert vb-mérkőzés (23) és a legtöbb kieséses vb-találkozó (17) tekintetében is, ahogy az is rekord, hogy sorozatban kilenc világbajnoki összecsapáson talált az ellenfelek hálójába. Ő az egyetlen a sportág történetében, aki tinédzserként, majd a húszas és a harmincas éveiben is gólt szerzett világbajnokságon.

A július 13-án kihirdetetett húszas szűkített listáról a szavazók három játékost választhattak, akik sorrendben 5, 3 és 1 pontot kaptak. Messi 301 voksolónál volt ott a legjobb három között.

A vb-t Spanyolország nyerte.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A lenyugvó nap ereje – Lionel Messi lett a vb legjobb játékosa

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