A lenyugvó nap ereje – Lionel Messi lett a vb legjobb játékosa

A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó-világbajnokság legjobb játékosának.

A voksoláson 121 ország 472 újságírója vett részt.

A nyolcszoros aranylabdás futballista 1179 pontot gyűjtött, s ezzel fölényes győzelmet aratott. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé (717) és az angol Jude Bellingham (470) végzett.

A 39 éves Messi nyolc gólt szerzett és négy gólpasszt adott a vb-n. Utóbbi mutatóban rekorder, összesen 12 asszisztnál jár, de ő tartja a csúcsot a legtöbb vb-meccs (34), a legtöbb megnyert vb-mérkőzés (23) és a legtöbb kieséses vb-találkozó (17) tekintetében is, ahogy az is rekord, hogy sorozatban kilenc világbajnoki összecsapáson talált az ellenfelek hálójába. Ő az egyetlen a sportág történetében, aki tinédzserként, majd a húszas és a harmincas éveiben is gólt szerzett világbajnokságon.

A július 13-án kihirdetetett húszas szűkített listáról a szavazók három játékost választhattak, akik sorrendben 5, 3 és 1 pontot kaptak. Messi 301 voksolónál volt ott a legjobb három között.

A vb-t Spanyolország nyerte.