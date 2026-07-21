Orbán Viktor sajtótájékoztatóra készül

A Fidesz elnöke azt is írta a Facebookon, hogy szerda délelőtt 10.30-kor sajtótájékoztatót tart az új frakcióvezetővel.

Mint ismert, Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakcióvezetője július 13-án lemondott a Fidesz országgyűlési frakcióvezetői posztjáról, mert azt szeretné, ha olyan politikus vezetné a képviselőcsoportot, aki a következő választáson is indulhat. Ez azért lett szempont, mert az azóta elfogadott 17. Alaptörvény-módosítás szerint nem indulhat újabb mandátumért választáson, aki már három teljes ciklusnyi időt kitöltött a parlamentben.

A Magyar Nemzet cikke szerint a frakcióvezetőségre esélyesek között emlegetik Bóka János mostani frakcióvezető-helyettest (Gulyás korábban közölte, hogy őt tartja alkalmasnak a feladatra), valamint Balla Györgyöt és Szűcs Gábort.

Orbán Viktor az elmúlt napokban az Egyesült Államokban tartózkodott a foci-vb alkalmából, szombaton pedig beszédet mond a 35. Tusványoson.