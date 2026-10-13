Atlético Madrid–Manchester United mérkőzés, vb-selejtezőt játszik a női labdarúgó-válogatott – sport a tévében

M4 Sport
20.45: Labdarúgás, női vb-selejtező, rájátszás, Hollandia-Magyarország
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, Lens-Sporting
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, Atlético Madrid-Manchester United
Sport 2
16.00: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, Atlético Madrid-Manchester United
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, Szabah Baku-Slavia Praha
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, Arsenal-Lille
Eurosport 1
17.50: Kerékpár, Eneco Tour, prológ
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City-Middlesbrough