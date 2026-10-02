Csak a győzelem ad reményt a feljutásra Grúzia ellen

Ahogyan az ukránokkal, a grúzokkal is nagyon régen találkozott a magyar csapat e sorozat előtt, a 2002-es világbajnokság selejtezőiben szerepelt azonos csoportban a két gárda, akkor mindkét fél nyerte a saját hazai mérkőzését.

Az első idei Nemzetek Ligája-forduló után szövetségi kapitányt váltó, a menesztett francia Willy Sagnol helyére Ramaz Szvanadzét „előléptető” grúzok kerete – a magyarhoz hasonlóan – légiósokra épül.

A leghíresebb játékosuk a Paris Saint-Germainnel kétszeres BL-győztes Hvicsa Kvaracelia, míg a kapus, Giorgi Mamardasvili a Liverpoolban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársa. Kvaracelia már harmadik a válogatott örökgóllövőlistáján, előtte a szintén kerettag Zsorzs Mikautadze áll a második helyen, ő a Villarrealnál Gulácsi Péter klubtársa.

A mostani grúz keret tagja Ilia Beriasvili, aki 2023 óta Magyarországon játszik, a Mezőkövesdben mutatkozott be az OTP Bank Ligában, immár az MTK tagja. Korábban játszott a magyar élvonalban a Ferencvárossal négy bajnoki címet nyerő Lasa Dvali és a nálunk a Mezőkövesd, a Fehérvár és az Újpest csapatát is erősítő Budu Zivzivadze.

A csütörtöki sajtótájékoztatón az MTI beszámolója szerint Ramaz Szvanadze elmondta: „Mindenki csalódott, hogy eddig csak egyetlen pontot gyűjtöttünk, főleg az ukránok elleni találkozó miatt, mert ott többet érdemeltünk volna. Magyarországnak meglesz az az előnye, hogy hazai pályán játszik, de számunkra ez az utolsó esély, hogy sikeresek legyünk ebben a csoportban. Nagy kihívás lesz ez a meccs, de az a célunk, hogy elvigyük a három pontot.”

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az MÉSZ honlapján így fogalmazott: „A labdás fázisokban javulnunk kell Grúzia ellen, gyorsabb, direktebb játékra lesz szükség, és a támadóharmadban nagyobb minőséget kell mutatnunk. Az eddigi két mérkőzésen egy gólt kaptunk, Észak-Írországnak nem nagyon engedtünk komoly lehetőségeket, míg Ukrajna ellen volt egy ki nem kényszerített hibánk, amiből gólt szerzett az ellenfél, de ezt leszámítva rendben volt a védekezés. Grúzia erős csapat, jó néhány játékosuk szerepel a topligákban, de bízom a srácokban, hogy sikeresek leszünk.”

A sérültek kapcsán elmondta: „Korábban is volt már olyan, hogy sérülések nehezítették a dolgunkat, 2020-ban Törökországba utaztunk, amikor nyolc játékost kellett lecserélnem az előzetes keretből, szóval ez nem újdonság. Ebből a szempontból vannak jó híreim, Szalai József és Tóth Rajmund már a rendelkezésünkre áll, míg Kovács Bendegúz az eredeti terveknek megfelelően az U21-es csapatban lép pályára.”