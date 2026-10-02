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A Manchester City bejelentette: fellebbez

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ELŐZMÉNYEK

A Manchester City megerősítette, hogy fellebbezést nyújtott be, miután egy független bizottság bűnösnek találta a klubot a Premier League pénzügyi szabályainak megsértésével kapcsolatos összes vádpontban. Rövid közleményében a klub azt írta, hogy a bizottság határozata „egyértelmű, lényegi jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz, és megalapozatlan”.

Ártatlanságát hangoztatva a klub hozzátette: csütörtök este benyújtott egy „átfogó, cáfolhatatlan bizonyítékokból álló anyagot, amely minden állítását alátámasztja”.

Korábban az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) kijelentette, hogy a City elleni ítélet „jelentős hatással van a sportág tisztaságára”. Az angol labdarúgás irányító testülete közleményében hozzátette: „Gondosan mérlegeljük a döntést és annak következményeit, és szükség esetén lépéseket teszünk.”

Kedden vált hivatalossá, hogy a Cityt bűnösnek találták a Premier League pénzügyi szabályainak megsértésével kapcsolatos összes vádpontban a 2009–2010-es és a 2017–2018-as szezon közötti időszakot illetően.

„Mivel a Premier League és a Manchester City Football Club közötti eljárás még folyamatban van, ebben a szakaszban nem kívánunk további kommentárt fűzni az ügyhöz – tette hozzá az FA. – Ugyanakkor továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük az eseményeket.”

Az FA hatásköre kiterjed arra, hogy saját vizsgálatot indítson az ügyben, további szankciók kilátásba helyezésével.

A BBC Sport értesülései szerint a City a fellebbezés során várhatóan arra hivatkozik majd, hogy kulcsfontosságú szponzori megállapodásokat nem a klub tulajdonosai finanszírozták, hanem az Abu-Dzabi-i kormányzat.

A független testület megállapításai között szerepelt, hogy a City számos kereskedelmi partnerrel kötött „színlelt szerződést” egy olyan rendszer részeként, amelynek célja több mint 830 millió fontnyi titkos finanszírozás elrejtése volt.

A Premier League szerint a City „közel egy évtizeden keresztül szisztematikusan megsértette a liga szabályait”.

Az ügyet vizsgáló független bizottság megállapította, hogy a City „különféle módszereket alkalmazott” annak érdekében, hogy „elrejtse a klub bizonyos kötelezettségeinek valódi mértékét”.

Ezek a megállapítások arra késztették a Pénzügyi Bizottságot – amely a brit adóhatóság (HMRC) szakpolitikáinak és működésének felügyeletéért felel –, hogy érdeklődjön: kérte-e a kormányzati szerv a bizottsági jelentésben szereplő, kitakart (bizalmas) dokumentumok kiadását.

Dame Meg Hillier, a parlamenti képviselőkből álló, pártokon átívelő bizottság elnöke kijelentette: örömmel venné a HMRC megerősítését arról, hogy a hatóság tisztában van e kérdések fontosságával és az ügyhöz fűződő közérdekkel.

A levél a Tax Policy Associates jelentését követően született; a szervezet állítása szerint a City akár 12 millió fontnyi adótartozást is felhalmozott egy, a korábbi menedzserrel, Roberto Mancinivel kötött „színlelt” szerződés miatt.

A jelentés szerint a befizetetlen jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék mellett a Cityt olyan bírsággal is sújthatják, amely összesen 24 millió fontra növelné a klub fizetési kötelezettségét.

Ettől függetlenül napvilágot látott az az információ is, hogy Khaldoon Al-Mubarak, a City elnöke találkozott Jonathan Reynolds üzleti ügyekért felelős miniszterrel néhány nappal azelőtt, hogy kihirdették volna a klub bűnösségét megállapító döntést.

A BBC úgy értesült, hogy a találkozón nem esett szó a klubról, Al-Mubarak pedig az Abu-Dzabi állami befektetési alap vezérigazgatójaként tett látogatást.

A hírek szerint a megbeszélések középpontjában az Egyesült Királyság és az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatok álltak, beleértve a védelmi, biztonsági, hírszerzési és kereskedelmi kérdéseket.

Brit kormányzati források szerint „teljesen normális”, hogy az üzleti ügyekért felelős miniszter ilyen jellegű találkozókat folytat.

A Premier League szabályzatának egyik pontja előírja, hogy a fellebbezési eljárásnak a tárgyalás megkezdésétől számított 12 héten belül le kell zárulnia, a döntést pedig azt követően 30 napon belül közölni kell.

Csütörtöktől – amikor a City állítása szerint benyújtotta a fellebbezést – számítva a 12 hetes határidő december 24-én járna le.

Ettől az időkerettől azonban szükség esetén el lehet térni, így továbbra is bizonytalan, mennyi ideig tart majd ténylegesen az eljárás. Az érintett szabályozás csak idén nyáron került be a szabálykönyvbe.

A korábbi precedensek arra utalnak, hogy a City elleni szankciókat csak a fellebbezésről szóló döntés után szabják majd ki, bár erre nincs garancia.

Így később akár egy második fellebbezésre is sor kerülhet a klubbal szemben esetlegesen alkalmazott szankciók miatt.

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