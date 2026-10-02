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Nyitókép: Unsplash

Itt a remek alkalom a madarakra szegezni a tekintetünket – a hétvégén indul a nemzetközi verseny

Infostart / MTI

A hétégeve folyamán tartják a 34. Európai Madármegfigyelő Napokat: a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az egész országban, közel hatvan helyszínen várja a lelkes megfigyelőket, hogy hazánk idén is jól szerepelhessen a virtuális versenyen.

Szombaton és vasárnap rendezik meg a 34. Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) programot. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) országszerte 19 megyében és Budapesten, 59 helyszínen várja az érdeklődőket.

Az MME hétfői közleménye szerint a programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A program magyarországi koordinátora az MME.

Emlékeztettek: az évenkénti összesített eredmények alapján tavaly 29 ország, 834 helyszínén több mint 2,8 millió madarat figyelt meg megközelítőleg 28 ezer résztvevő. Az EMN játékos verseny is az országok között:

a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek.

Magyarország általában előkelő helyen, az első ötben szokott szerepelni a megmérettetésen. Hazánk a múlt évben két kategóriában az első, egyben pedig ötödik helyezett lett.

A résztvevők számára az a kérés, hogy jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig.

A beküldött részvételi és megfigyelési adatokat az MME munkatársai vasárnap összesítik, majd továbbítják a nemzetközi koordinációs központba.

Az összesített eredményről várhatóan október 6-án ad hírt az egyesület.

A hétvégi eseményről az egyesület honlapján lehet tájékozódni és itt is elérhető el az elektronikusan kitöltendő és beküldendő jelentőlap – áll az összegzésben.

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Kezdőlap    Belföld    Itt a remek alkalom a madarakra szegezni a tekintetünket – a hétvégén indul a nemzetközi verseny

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