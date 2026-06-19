MOB-taggá emelték Szilágyi Zoltánt, pedig...

Májusban a Magyar Olimpiai Bizottság tagjává választották Szilágyi Zoltánt, akit lánya, Szilágyi Liliána korábban lelki, fizikai és szexuális bántalmazással vádolt meg, de csak most kapott nagyobb nyilvánosságot, miután Mérő Vera újságíró kiposztolta a Facebookra.

Mint összefoglalójában a HVG.hu írja, az egykori válogatott úszó, Szilágyi Liliána 2021 decemberében állt nyilvánosság elé az apját érintő abúzusvádakkal, amelyeket apja tagadott. Az úszónő testvére sem értett egyet velük. Mindenesetre a Fővárosi Törvényszék eljárást indított, ez alapján a rendőrség kapcsolati erőszak gyanújával indított nyomozást, de az ügy elévülés miatt lezárult. Ezt követően Szilágyi Zoltán becsületsértés miatt beperelte a lányát, ez a per szintén lezárult, méghozzá ítélet nélkül, megszüntetéssel.

A Magyar Úszó Szövetség egyébként szintén vizsgálatot indított, amely Szilágyi Liliána javára zárult le, a bírósági ítélet szerint, mint Papp Gábor ügyvéd elmondta, Szilágyi Zoltán agresszívan viselkedett a lányával. Az is elhangzott, hogy az emberi méltóságot sértő testi és lelki bántalmazás nem egyeztethető össze a szövetség értékrendjével, méltatlannak nevezték Szilágyi Zoltán magatartását, és a MÚSZ rendezvényein nem kívánatos személynek nyilvánították.