Magyar csoda a jégen

Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese kedden 5-0-ra győzte le a briteket, akik ezúttal a lettekkel szemben maradtak alul, és most már semmiképpen sem mozdulhatnak el a sereghajtó, búcsút érő helyről.

A hárompontos magyaroknak még két mérkőzésük van hátra Zürichben: hétfőn a címvédő amerikaiakkal, kedden pedig a lettekkel találkoznak. A pont nélküli britek hétfőn a németek ellen zárják a tornát, és jövőre a divízió I/A-ban szerepelhetnek ismét.

A magyarok tavaly fennállásuk során először maradtak benn, és most ismét megőrizték élvonalbeli tagságukat.

A 2027-es vb-t május 14. és 30. között Düsseldorfban és Mannheimben rendezik.