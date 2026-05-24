2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Nagy Krisztián beüti a találkozó elsõ gólját a svájci jégkorong-világbajnokság A csoportja harmadik fordulójának Magyarország-Nagy-Britannia mérkõzésén Zürichben 2026. május 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Andreas Becker

Magyar csoda a jégen

Infostart / MTI

Bennmaradt a magyar férfi válogatott a jégkorong-világbajnokság élvonalában, a legjobb 16 között, miután a brit csapat vasárnapi újabb vereségével továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban.

Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese kedden 5-0-ra győzte le a briteket, akik ezúttal a lettekkel szemben maradtak alul, és most már semmiképpen sem mozdulhatnak el a sereghajtó, búcsút érő helyről.

A hárompontos magyaroknak még két mérkőzésük van hátra Zürichben: hétfőn a címvédő amerikaiakkal, kedden pedig a lettekkel találkoznak. A pont nélküli britek hétfőn a németek ellen zárják a tornát, és jövőre a divízió I/A-ban szerepelhetnek ismét.

A magyarok tavaly fennállásuk során először maradtak benn, és most ismét megőrizték élvonalbeli tagságukat.

A 2027-es vb-t május 14. és 30. között Düsseldorfban és Mannheimben rendezik.

