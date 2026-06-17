Izraelben mindenki kiakadt Trump alkujára, ami „figyelmeztetés Ukrajnának”

Példátlan konszenzus alakult ki Izraelben a pénteki aláírás előtt Washington és Teherán békealkujával szemben:

a teljes politikai spektrum fejezte ki nemtetszését.

A Netanjahu-kormány szerint a háborús célokat még mindig nem érték el, mert az alkuban nincs benne a dúsított urán elvétele, a dúsítási berendezések leszerelése, továbbá az iráni rakétagyártás korlátozása és az, hogy Irán leállítsa regionális szövetségesei támogatását.

Ezek közül a legtöbbet a libanoni Hezbollah szerepel a híradásokban, de az a mód, ahogy Izrael – önvédelemmel érvelve – bombázza a szomszédját, a legnagyobb szövetséges, Donald Trump bírálatát is kiváltotta.

Az amerikai elnök „vadnak” nevezte a fellépést és azt mondta: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek „nagyobb felelősséggel kéne fellépnie Libanon esetében”.

„Nem kell egész lakóházakat lerombolni, amikor a Hezbollah embereit célozzák meg, a házakban egyszerű emberek is élnek, mondta Trump, bár tartózkodott attól, hogy keményebben minősítse az ártatlan civilek megölését. Az eviani G7-es csúcson beszélve hozzátette: Libanon intellektuális központ volt, orvosokkal és professzorokkal, „de most borzalmas”. Mondandóját megtoldotta azzal is, hogy

„nélküle nem létezne Izrael”.

Izraelben viszont úgy látják: a nagy szövetséges ezúttal nem osztja olyan mértékben azt az álláspontjukat, hogy a létükben fenyegetik őket, mint korábban: az iráni rezsim, amelyet a keményvonalas Forradalmi Gárda ellenőriz, hatalmon maradhat. A tetejébe szankciókönnyítésre és a befagyasztott eszközök felszabadítására készülhet fel.

Az izraeliek attól is tartanak, hogy Iránnak sikerült a libanoni hadműveletek korlátozását beleemelni a tűzszüneti alkuba, azaz az izraeli hadsereg nem tud majd olyan szabadon harcba indulni az északi területeit fenyegető Hezbollah ellen, mint eddig. Teherán olyan feltételt támasztott, hogy bármely, Bejrút elleni támadás nyomán Izrael iráni támadásra számíthat.

A BBC-nek nyilatkozó izraeli illetékesek viszont biztosak voltak abban, hogy a Trump-kormányzat keretmegállapodása tarthatatlan, és néhány hónapon belül összeomlik. Emellett Izrael Katz védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a Védelmi Erők (IDF) a libanoni, szíriai és gázai biztonsági zónákban maradnak, a keményvonalas biztonsági miniszter, Itamar Ben-Gvir pedig úgy, hogy országát nem kötelezi az egyezmény.

A nacionalista Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter azt mondta: az alku „rossz Izraelnek és a szabad világnak, egyedül kell harcolnunk a rezsim bukásáért”. Jair Lapid, a frissen létrehozott, centrista és ellenzéki Van jövő párt vezetője szerint az egyezmény „katasztrofális kudarc... Izrael megnyerte a csatát, de Netanjahu elvesztette a háborút”. A balközép Együtt párt vezetője, Naftali Bennett is „Irán elleni történelmi kudarcként” írta le a megállapodást. Közben egy brit lap kommentátora megjegyezte:

Trump alkuja „figyelmeztetés Ukrajnának”.