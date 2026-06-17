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Budapest, 2023. május 20. A Fõvárosi Törvényszék Civil- és Egyéb Cégnek nem minõsülõ szervezeteket Nyilvántartó csoport cégtáblája a fõváros V. kerületi Nádor utcában lévõ épületen. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Új vezető a Fővárosi Törvényszék élén

Infostart / MTI

Matusik Tamást nevezte ki a Fővárosi Törvényszék elnökévé Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke – tudatta a törvényszék közleményben szerdán.

A Magyarország legnagyobb bíróságának vezetői posztjára a kinevezés 6 évre szól 2026. június 17-i kezdőnappal.

Matusik Tamás summa cum laude minősítéssel végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 2004-ben, majd kitűnő minősítéssel szakvizsgázott 2008-ban. 2004-től bírósági fogalmazó, 2008-tól bírósági titkár a Fővárosi Bíróságon, illetve a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB). 2009-től bíró. Egy kisebb kitérőtől eltekintve – amikor az Országos Bírósági Hivatalban működő Magyar Igazságügyi Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok Osztályát vezette – a BKKB-n dolgozott nyomozási bíróként. 2015-től elnöki kinevezéséig a BKKB Nyomozási Bírói Csoportjának csoportvezető bírája volt.

Matusik Tamás 2018 januárjától az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja, majd első választott elnöke. Ezt a posztot 2024. január 30-ig töltötte be. Angol és német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik – közölte a törvényszék.

A Fővárosi Törvényszék éléről távozó Tatár-Kis Péter 2019-től megbízott, 2020-tól kinevezett elnöke volt a bíróságnak.

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