ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.9
usd:
301.81
bux:
138901.29
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután aláírta a Keystone XL olajvezeték-projekt újraélesztését célzó rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2026. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Donald Trump cáfolta az iráni alkuról megjelent információkat, a 300 milliárdot is

Infostart

Az amerikai elnök szerint hamisak a 300 milliárd dolláros iráni befektetésről szóló hírek. Egyúttal figyelmeztetést küldött Teheránnak: „ha rosszul viselkednek”, megindulhatnak a támadások.

Donald Trump elnök szerdán hamisnak nevezte az Egyesült Államok és Irán között kiszivárgott egyetértési megállapodásról szóló információkat, és azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem fog pénzt adni Iránnak a tűzszüneti keret részeként.

A Fox News újságírójának, Peter Doocynak a Perzsa-öböl menti szövetségesek által finanszírozott 300 milliárd dolláros befektetési és újjáépítési alapról szóló hírekről szóló kérdésére Trump így válaszolt: „Ez az információ hamis”.

„Befektethett, aki akar. Úgy értem, mit fogok tenni, azt mondom, hogy senki sem fektethet be soha? Nem, mi nem fektetünk be. Nem adunk 10 centet sem” – mondta Trump, megjegyezve, hogy nem mondhatja azt, hogy senki sosem fog befektetni egy adott országban.

Kijelentette, hogy nincs semmiféle alap erre a célra, és nem kéri az Öböl-menti országokat sem olyasmire, hogy fektessenek be egy ilyen alapba.

Azt is mondta, hogy az egyetértési megállapodás nem végleges, és ha Irán nem viselkedik megfelelően, az Egyesült Államok visszatér az ország bombázásához, ahogy az elnök fogalmazott, „bombákat dobunk a fejük közepére”. „Mert 47 éve rosszul viselkednek” – jegyezte meg.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump cáfolta az iráni alkuról megjelent információkat, a 300 milliárdot is

egyesült államok

irán

cáfolat

befektetés

megállapodás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

A kórházi adósságok mindig újra fognak termelődni, ha nem alakítjuk át az egész intézményrendszert – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter szerint évente 250 milliárd forint csak arra kellene, hogy ezek a tartozások megszűnjenek, de ez hosszú távon nem oldaná meg a problémát. Úgy látja, az államnak évente 500 milliárd forinttal többet kell költenie az egészségügyre, és még így is négy vagy inkább nyolc évbe telik majd a rendszer átalakítása.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarországon építik a jövő vállalati AI-ügynökeit: a hazai cégek azonban egyelőre csak ismerkednek a megoldásokkal

Magyarországon építik a jövő vállalati AI-ügynökeit: a hazai cégek azonban egyelőre csak ismerkednek a megoldásokkal

Az SAP hazai felhőalapú bevétele tavaly 26 százalékkal nőt, azonban a vállalat szerint a hazai vállalatok felhasználásának az üzleti AI egyelőre kis szegmensét fedi le. Az SAP Hungary szerdán tartott sajtóeseményén a vállalat ügyvezető igazgatója, Hidvégi Péter elmondta, hogy a felhőalapú szolgáltatások mellett a vállalat fókusza egyre inkább az AI alapú megoldásokra helyeződik át. A több mint 360 generatív AI-alapú üzleti felhasználási use case ellenére azonban, az AI-bevezetés Magyarországon még kezdeti szakaszban jár és az SAP számára ez a terület egyelőre nem hoz jelentős bevételt. Ugyanakkor, szerinte 4-5 éven belül árbevételének jelentős részét AI-alapú szolgáltatásokból származhat majd. A sajtótájékoztatón Markus Hilken, az SAP Labs Hungary és CEE ügyvezető igazgatója elárulta, hogy a budapesti SAP Labs Európában a vállalat második legnagyobb fejlesztőközpontja, ahol mintegy 2000 munkatárs dolgozik többek között ellátásilánc-, pénzügyi és mesterségesintelligencia-megoldásokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Odavagy a detektívtörténetekért? Lássuk, mennyire ismered Monk, a flúgos nyomozó történetét!

Kvíz: Odavagy a detektívtörténetekért? Lássuk, mennyire ismered Monk, a flúgos nyomozó történetét!

Tedd próbára tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered a Monk - A flúgos nyomozó világát!

BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Iran deal 'not final' ahead of formal signing on Friday

Trump warns Iran deal 'not final' ahead of formal signing on Friday

The president, speaking at the G7 summit, says the US could "go back to dropping bombs" if "they don't behave". He is due to give another news conference soon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 17. 16:26
Komoly AI-tilalomról döntöttek, uniós szinten érvényes lesz
2026. június 17. 16:14
Rákot diagnosztizáltak a népszerű műsorvezetőnél
×
×