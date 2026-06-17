Donald Trump cáfolta az iráni alkuról megjelent információkat, a 300 milliárdot is

Donald Trump elnök szerdán hamisnak nevezte az Egyesült Államok és Irán között kiszivárgott egyetértési megállapodásról szóló információkat, és azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem fog pénzt adni Iránnak a tűzszüneti keret részeként.

A Fox News újságírójának, Peter Doocynak a Perzsa-öböl menti szövetségesek által finanszírozott 300 milliárd dolláros befektetési és újjáépítési alapról szóló hírekről szóló kérdésére Trump így válaszolt: „Ez az információ hamis”.

„Befektethett, aki akar. Úgy értem, mit fogok tenni, azt mondom, hogy senki sem fektethet be soha? Nem, mi nem fektetünk be. Nem adunk 10 centet sem” – mondta Trump, megjegyezve, hogy nem mondhatja azt, hogy senki sosem fog befektetni egy adott országban.

Kijelentette, hogy nincs semmiféle alap erre a célra, és nem kéri az Öböl-menti országokat sem olyasmire, hogy fektessenek be egy ilyen alapba.

Azt is mondta, hogy az egyetértési megállapodás nem végleges, és ha Irán nem viselkedik megfelelően, az Egyesült Államok visszatér az ország bombázásához, ahogy az elnök fogalmazott, „bombákat dobunk a fejük közepére”. „Mert 47 éve rosszul viselkednek” – jegyezte meg.