Bizottsági meghallgatás: ezt ígéri a leendő országos rendőrfőkapitány

Mecser Tamás a cél elérése érdekében zsinórmértéknek tartja a tisztességet, az emberséget és a jogszabályok mindenkori maximális tiszteletét, továbbá véleménye szerint szükséges egy a változó világhoz igazodó szervezet létrehozása.

A jelölt hangsúlyozta, hogy a rendőri állományban a saját feladatköre tekintetében egyenrangúnak tart mindenkit, legyen az őrmester, vagy vezérőrnagy, hiszen mindenkinek fontos szerepe van a szervezeten belül.

Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti, tiszthelyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését. Ugyanis a kapitányságokon találkoznak először az állampolgárok a szervezettel – mondta.

Ugyancsak szükséges a közterületi rendőri jelenlét és a bevetési alosztályok megerősítése, illetve a képzési rendszer megújítása – sorolta.

A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíjszabályok megváltoztatása után erősödött fel.

Szerinte a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg.

Elmondta, hogya rendőri pályafutását Kazincbarcikán kezdte, majd egy aprófalvas térségben az edelényi rendőrkapitányságon folytatta, ahol nem a statisztikák, hanem a tényleges felderítési mutató határozta meg a rendőrség megítélését. Ezt követően újra Kazincbarcikán dolgozott, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon szolgált bűnügyi helyettesként illetve egy ideig főkapitányként, végül a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot vezette. Vagyis olyan régiókban szolgált, amelyek az ország bűnügyi szempontból leginkább fertőzött területei. Munkája során volt lehetősége a szervezet alakítására, az önálló munkára – fűzte hozzá.

Terrorelhárítás, határvadászok

A képviselők, köztük Simicskó István (KDNP), Takács Árpád (Fidesz) arról kérdezték, hogy szükségesnek tartja-e a határvadászok szerződésének meghosszabbítását, illetve a Terrorelhárítási Központ (TEK) fenntartását. Mecser Tamás a felvetésekre úgy reagált, hogy ezek a döntések politikai hatáskörbe tartoznak, ám minél több határvadászt szeretne a rendőri állományban üdvözölni, illetve a határvédelem érdekében szükségesnek tartja az együttműködést a környező országok hatóságaival.

A TEK-ben szolgálók munkáját értékesnek tartja és ők a rendőrségen belül is kollegalitásra számíthatnak – emelte ki.

Az ülésén Tóth Gábor a Belügyminisztérium rendészetért felelős államtitkára ismertette Mecser Tamás jelölését. Novák Előd (Mi Hazánk) az államtitkárt úgy minősítette, hogy

a „2006-os rendőrterror egyik fő felelőse, Gergényi Péter budapesti terrorfőkapitány bűnügyi helyettese volt”, ami a kormányzat szégyene.

Erre reagálva Tóth Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a bűnügyi és a közbiztonsági szakterület nem azonos. Egy bűnügyi főkapitány-helyettesnek éppen ezért semmilyen döntési, pláne intézkedési jogköre nincs tömegkezelés elrendelésében. Ezért az állítást visszautasította

A TEK-el kapcsolatos kérdésekre reagálva az államtitkár emlékeztetett arra: amikor a szervezet elkezdte a működését egyetlen személyvédelmi szolgálat működött az országban. Most viszont három szolgálat látja el a védett személyek védelmét különböző bérezés, képesítések és technikai eszközök mellett. Ez kevésbé hatékony, mintha egy szolgálat működne azonos képesítéssel, bérezéssel és elvárási rendszerrel.

Vagyis a TEK integrációjának az a célja, hogy a feladat egységes irányítás alá kerüljön az Országos Rendőr-főkapitányságon belül. Senkinek nem célja viszont, hogy azt a műveleti képességet, és technikát, amit a TEK-nél az elmúlt másfél évtizedben kiépítettek azt megszüntessék - mondta Tóth Gábor.

A bizottság végül hét igen szavazattal, Novák Előd tartózkodása mellett támogatta Mecser Tamás országos rendőr-főkapitányi kinevezését.