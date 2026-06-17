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Keir Starmer brit miniszterelnök sajtóértekezletet tart a fiatalkori internethasználat korlátozásáról a londoni kormányfõi hivatalban 2026. június 15-én. Starmer bejelentette, hogy kormánya gyermekvédelmi megfontolásból megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbak számára.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg pool/Jaimi Joy

Felrobbantotta a brit közéletet a nagy közösségimédia-tilalom

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A közösségi médiaplatformok nekimentek brit kormányfőnek, amiért jövőre letiltják az oldalakról a 16 évnél fiatalabb brit tiniket. Egyes aktivisták elhamarkodott lépésnek, mások pedig „egy bukásra váró politikus örökségprojektjének” nevezték a tilalmat.

Keir Starmer miniszterelnök az a brit politikus, aki hiába próbál fair és kimért maradni, minden oldalról össztüzet kap. Így járt a hétfőn bejelentett közösségimédia-tilalommal is a 16 évnél fiatalabbak számára. A jövőre életbe lépő szigorú tiltás nem tetszik a platformoknak: a YouTube, a Meta és a Snapchat is hevesen bírálta, és úgy próbálták beállítani, hogy az veszélyesebb és védelem nélküli online terek felé tereli a tiniket.

A YouTube-nál, ahol meglepődtek azon, hogy a videomegosztót is tilalom alá vonják, illetékesek azzal érveltek, hogy a gyerekek olyan helyeken nézhetnek tartalmakat, ahol nem kell fiókot létrehozni és így nem lehet nyomon követni a tevékenységüket. Szerintük az sem világos, hogyan lehet majd kivonni a blokkolás alól az érettségire felkészítő videókat.

A Facebook és az Instagram gazdája, a Meta szerint az online tilalom az úttörőnek számító Ausztráliában sem működik, ahol tízből hat gyerek még mindig használja a platformokat. A Snapchat érvelése pedig az volt, hogy

a legtöbb privát forgalmazás barátok és családtagok között történik, a tilalom pedig kiszakítaná a tizenéveseket ezekből a kapcsolatokból, ami nem növelné a biztonságukat.

Nem tetszik az ausztrálnál szigorúbb intézkedés olyanoknak sem, akik családi tragédia miatt éppenséggel keményebb szabályozást sürgettek. Ian Russell, akinek 14 éves lánya önkezével vetett véget életének, miután elöntötték a fiókját az öngyilkosságról szóló tartalmak, „elsietettnek” nevezte a lépést. Szerinte nem az appokat kéne letiltani, hanem azokat az algoritmusokat, amelyek káros tartalmakat ajánlanak a gyerekeknek.

Beeban Kidron bárónő, a Lordok Házának tagja és a gyermekek adatvédelmi kódexének megalkotója „terv nélküli szalagcímnek” nevezte az intézkedést. „Igazából már hónapokkal korábban meg kellett volna lépniük. A gond az, hogy nem engedik, hogy a parlament megvizsgálja, hogy szembeszálltak-e az alapos megoldásainkkal” – fogalmazott a bárónő.

Egyelőre nem világos, hogy az Apple vagy Google webáruházában tiltják-e le a tinik számára a közösségi médiás appok letöltését, vagy az alkalmazások gazdáinak kell letiltaniuk a fiatalokat.

Keier Starmer azzal érvel, hogy a közösségi média boldogtalanná teszi a gyerekeket, megkönnyíti a zaklatásukat és a mentális egészségüknek is árthat, vagyis egyetértett számos szakember, aktivista véleményével.

2023-ban például 41 amerikai szövetségi állam perelte be a Metát azzal, hogy a Facebook és az Instagram függőséget okoz. Az ügyeket még mindig nem zárták le. Keir Starmer ötletét ugyanakkor azért is bírálják, mert csak jövő tavasszal lép érvénybe,

addig pedig a tizenévesek továbbra is online zaklatásoknak lehetnek kitéve,

vagy éppenséggel szervezhetnek olyan flashmobokat, mint egy közelmúltbeli londoni akció, amikor mintegy százan megrohamoztak egy üzletet, és két tizenéves lány ellen egy biztonsági őr elleni erőszak miatt vádat emeltek.

(A nyitóképen: Keir Starmer brit miniszterelnök sajtóértekezletet tart a fiatalkori internethasználat korlátozásáról a londoni kormányfői hivatalban 2026. június 15-én. Keir Starmer bejelentette, hogy kormánya gyermekvédelmi megfontolásból megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbak számára.)

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Felrobbantotta a brit közéletet a nagy közösségimédia-tilalom

Felrobbantotta a brit közéletet a nagy közösségimédia-tilalom
A közösségi médiaplatformok nekimentek brit kormányfőnek, amiért jövőre letiltják az oldalakról a 16 évnél fiatalabb brit tiniket. Egyes aktivisták elhamarkodott lépésnek, mások pedig „egy bukásra váró politikus örökségprojektjének” nevezték a tilalmat.
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