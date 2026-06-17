Mégsem a korábban bejelentett edző érkezik a Ferencvároshoz

A fővárosi zöld-fehérek januárban jelentették be, hogy Pásztor István vezetőedző a szezon végén távozik – később kiderült, hogy a Budai Farkasok trénereként folytatja –, utódjaként pedig Kilvingert nevezték meg. A Szigetszentmiklósi KSK ehhez képest szerdán a honlapján azt közölte, hogy új korszak kezdődik a csapatnál, ugyanis „a jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendelkező Kilvinger Bálint veszi át a vezetőedzői feladatokat”.

„Örülök, hogy csatlakozhatok a Szigetszentmiklós szakmai stábjához. A megbeszélés során azt éreztem, hogy kölcsönösen látunk lehetőséget a közös munkában, ezért örömmel mondtam igent. Hiszek a következetes munkában, a fejlődésben és az építkezésben. Bízom benne, hogy közösen olyan csapatot tudunk kialakítani, amelyre a klub, a játékosok és a szurkolók is büszkék lehetnek” – nyilatkozta.

Kilvinger játékosként Komlón szerepelt, majd pályafutása befejezése után másodedzőként és vezetőedzőként is segítette a csapatot. A baranyaiaktól 2023-ban távozott, és előbb a győri ETO University HT szakmai igazgatója, majd vezetőedzője lett.

A szentmiklósiak Imre Vilmos irányításával tavaly feljutottak a másodosztályból, idén pedig az utolsó fordulóban harcolták ki a bennmaradást, ennek ellenére a szakember távozott a kispadról.

Az FTC egyelőre nem kommunikálta, miért nem Kilvinger lesz a csapat vezetőedzője, illetve a játékoskeret kinek az irányításával kezdi majd a nyári felkészülést.