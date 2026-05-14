A Ferencváros férfi vízilabdacsapatának tagjai a német Hannover elleni BL-mérkőzésen.
Faragó Tamás: most jön a neheze, de meglehet a címvédés a Fradinak a BL-ben

Előzetesen is elvárt volt, hogy az FTC a magyar vízilabda kiemelt képviselőjeként bejusson a legjobb négy közé a Bajnokok Ligájában, és azt is elvárhatjuk a zöld-fehérektől, hogy megnyerjék a sorozatot – mondta az InfoRádióban az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó. A Nemzet Sportolója elmondta a véleményét Zalánki Gergő lehetséges klubváltásával kapcsolatban is.

A Ferencváros férfi vízilabdacsapata bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, miután a címvédő a sorozat második csoportkörének ötödik fordulójában 17–8-ra nyert a német Hannover ellen a Komjádi uszodában. Nyéki Balázs csapatának még lesz egy mérkőzése ebben a szakaszban, május 20-án a horvát Mladost Zagrebet fogadja, míg a négyes döntőt június 11. és 13. között Máltán rendezik.

Faragó Tamás az InfoRádióban úgy fogalmazott, a Ferencvárostól előzetesen is elvárt volt, hogy a magyar vízilabda kiemelt képviselőjeként bejusson a legjobb négy közé a Bajnokok Ligájában. Úgy véli,

azt is elvárhatjuk a zöld-fehér klubtól, hogy megnyerje a sorozatot, ami negyedszer sikerülhetne.

A Nemzet Sportolója szerint az FTC nagyon erős, egységes csapat jó edzővel és kiváló játékosokkal, sőt az egész szakosztály nagyon sikeres, így tulajdonképpen minden adott ahhoz, hogy meglegyen a címvédés a legrangosabb európai kupasorozatban.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok szerint a Ferencváros egy külön kategóriába tartozik a legutóbbi BL-ellenfélhez, a Hannoverhez képest. Azt gondolja, Nyéki Balázs együttesének majd a Final Fourban lesznek komolyabb ellenfelei. Megjegyezte, hogy a Hannover egy olyan csapat, amelyben egy-két külföldi játékos kivételével főleg „amatőrök” játszanak. Alapvetően szép játékot láthatunk tőlük, így volt ez most is, de az FTC „hihetetlenül látványos, gyönyörű akciógólokkal hamar egyértelművé tette, hogy melyik csapat fog győzni a meccsen, mert sokkal jobb klub a németnél”.

Faragó Tamás úgy véli, Málta nagyszerű helyszíne lesz a BL négyes döntőjének. Mint fogalmazott, nyáron a legjobb vízilabda-meccseket játszani és nézni, ráadásul minden szükséges körülmény biztosított lesz: napfény, tenger, víz és természetesen a közönség. Örül neki, hogy ez a döntés született a helyszínválasztásnál, és bízik benne, hogy a Ferencváros, valamint a többi résztvevő „a vízilabda népszerűsítését erősíti majd”.

Zalánki Gergő visszatérhet korábbi sikerei helyszínére

A Pro Recco azért már okozott gondot a Ferencvárosnak ebben a szezonban is, hiszen az olasz klub márciusban, Budapesten négy góllal legyőzte a magyar bajnokot, és a tavaly őszi, Európai Szuperkupa-meccsen is megnehezítette a dolgát. Ráadásul sajtóértesülések szerint Zalánki Gergő olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó elhagyja a görög Olympiakoszt, és visszatérhet korábbi klubjához, a Pro Reccóhoz. Ez a lehetséges átigazolás természetesen még nem lesz semmilyen hatással a BL júniusi négyes döntőjére, de a magyar játékos jövője szempontjából fontos fejlemény lehet.

Faragó Tamás szerint csak Zalánki Gergő tudhatja, mi számára a legjobb megoldás. Ezzel együtt azt gondolja, egy erősebb csapatban sokkal jobban tudna játszani. Mint fogalmazott, ez jobb döntésnek tűnik annál, mintha egy olyan klubhoz igazolna, ahol „neki kellene minden egyes mérkőzésen főszereplőnek lenni”. Úgy véli, a Pro Recco Zalánki Gergő nélkül is egy nagyon erős csapat, vele pedig még inkább nőnének a variációs lehetőségek.

Az év elejei Európa-bajnokság után még az volt a téma, hogy Zalánki Gergő mikor térhet vissza, egyáltalán visszatérhet-e a magyar válogatottba. Új fejlemény azóta nem látott napvilágot, Varga Zsolt szövetségi kapitány legutóbb annyit mondott, hogy továbbra is kapcsolatban áll a játékossal, és adott esetben újra együtt dolgozhatnak majd.

Faragó Tamás arra számít, hogy az olimpiai bronzérmes visszatér majd a válogatottba. Mint fogalmazott, nincs olyan edző, aki az egyik legjobb játékosát huzamosabb ideig ki akarja hagyni a keretéből. A Nemzet Sportolója hozzátette: Zalánki Gergőnek és a szakmai stábnak elsősorban azokra a problémákra kell – lehetőleg minél hamarabb – megoldást találni, amelyek eddig feszültségeket, félreértéseket okoztak. „Ha ezeket a kérdéseket tisztázzák, akkor azt gondolom, egy gyümölcsöző együttműködés is lehet ebből” – mondta a korábbi szövetségi kapitány.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

