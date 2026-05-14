El és Kl a képernyőn – a Fradi szempontjából is fontos megállapodás született

A Sport TV választhat majd elsőként az UEFA klubfutball-sorozatainak minden Európa Liga és Konferencia Liga játéknapján az AMCGM CE, az UC3 (az UEFA és az Európai Labdarúgó Klubok közös vállalata, amely az UEFA klubversenyeinek stratégiai marketingjét, értékesítését és kereskedelmi jogainak átadását irányítja és kezeli) és a Relevent Football Partners között kötött új hosszú távú megállapodásának köszönhetően – írj a sport1tv.hu, emlékezetve, hogy a magyar bajnoki rekorder Ferencváros a 2021-22-es szezon óta mind az öt szezonban részt vett az Európa Liga vagy a Konferencia Liga valamelyikében, és ötből négyszer az egyenes kieséses szakaszba is eljutott.

A csomagba természetesen nem csak a magyar érdekeltségű mérkőzések kerültek bele, és a legnagyobb rangadók mellett a két csúcspont, az Európa Liga- és a Konferencia Liga döntője is látható lesz az AMCGM CE sportcsatornáin. Ez szezononként 19 exkluzív élő közvetítést jelent – olvasható.

„Nagy öröm számunkra, hogy az európai klubfutball két presztízssorozatának, az Európa Ligának és a Konferencia Ligának a mérkőzéseit is közvetítjük majd. Amellett, hogy minden évben láthatunk ezekben igazi sztárcsapatokat, itt van a legnagyobb esély magyar részvételre, ami az elmúlt nyolc szezonban hétszer meg is történt! Magyar induló nélkül is különleges ez a jog, de ha egy hazai csapatot elkísérhetünk egy ilyen kalandra, az mindannyiunk számára óriási büszkeség lesz” – közölte a jogszerzésről Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője.

Hozzáteszik, hogy a 2027-es új ciklust megelőzően a 2026-27-es szezonban tovább folytatódik a Bajnokok Ligája közvetítése is: továbbra is számos BL-meccset lehet élőben nézni a Sport1-en és a Sport2-n. A rájátszástól a negyeddöntőkig minden játéknapról lesz élő közvetítése a Sport1-nek és/vagy a Sport2-nek.