2026. május 14. csütörtök Bonifác
Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

El és Kl a képernyőn – a Fradi szempontjából is fontos megállapodás született

A Sport TV-t üzemeltető AMC Global Media Central Europe (AMCGM CE), az UC3 és a Relevent Football Partners közötti megállapodásának köszönhetően 2027-től az AMC csatornái közvetítik az UEFA Európa Liga vagy UEFA Konferencia Liga legrangosabb mérkőzéseit a két sorozat csütörtöki játéknapjain.

A Sport TV választhat majd elsőként az UEFA klubfutball-sorozatainak minden Európa Liga és Konferencia Liga játéknapján az AMCGM CE, az UC3 (az UEFA és az Európai Labdarúgó Klubok közös vállalata, amely az UEFA klubversenyeinek stratégiai marketingjét, értékesítését és kereskedelmi jogainak átadását irányítja és kezeli) és a Relevent Football Partners között kötött új hosszú távú megállapodásának köszönhetően – írj a sport1tv.hu, emlékezetve, hogy a magyar bajnoki rekorder Ferencváros a 2021-22-es szezon óta mind az öt szezonban részt vett az Európa Liga vagy a Konferencia Liga valamelyikében, és ötből négyszer az egyenes kieséses szakaszba is eljutott.

A csomagba természetesen nem csak a magyar érdekeltségű mérkőzések kerültek bele, és a legnagyobb rangadók mellett a két csúcspont, az Európa Liga- és a Konferencia Liga döntője is látható lesz az AMCGM CE sportcsatornáin. Ez szezononként 19 exkluzív élő közvetítést jelent – olvasható.

„Nagy öröm számunkra, hogy az európai klubfutball két presztízssorozatának, az Európa Ligának és a Konferencia Ligának a mérkőzéseit is közvetítjük majd. Amellett, hogy minden évben láthatunk ezekben igazi sztárcsapatokat, itt van a legnagyobb esély magyar részvételre, ami az elmúlt nyolc szezonban hétszer meg is történt! Magyar induló nélkül is különleges ez a jog, de ha egy hazai csapatot elkísérhetünk egy ilyen kalandra, az mindannyiunk számára óriási büszkeség lesz” – közölte a jogszerzésről Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője.

Hozzáteszik, hogy a 2027-es új ciklust megelőzően a 2026-27-es szezonban tovább folytatódik a Bajnokok Ligája közvetítése is: továbbra is számos BL-meccset lehet élőben nézni a Sport1-en és a Sport2-n. A rájátszástól a negyeddöntőkig minden játéknapról lesz élő közvetítése a Sport1-nek és/vagy a Sport2-nek.

Döntött a Tisza-kormány, itt a lista, miket fognak kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Megjelentek a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány első, szerdai hivatalos ülése után az új kormányzat első rendeletei. Ezek azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista, hogy minek lát neki azonnal a kormány.
 

Nem volt, aki kinyissa az óvóhelyek ajtaját – mondja a kárpátaljai újságíró az orosz légitámadás után

Ungváron élte át az orosz dróntámadást a Kárpáti Igaz Szó újságírója. Simon Rita szerint nagy probléma, hogy a magyarlakta területen nincsenek óvóhelyek, vagy nincsenek megfelelően felszerelve, esetleg zárva vannak még légiriadó esetén is.
 

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

A szerdai nap folyamán Oroszország megközelítőleg nyolcszáz drónnal támadta az ukranai célpontokat. Néhány fegyver Kárpátalján csapódott be, Orbán Anita frissen beiktatott külügyminiszter ma délelőttre be is kérette az orosz nagykövetet. Lezárult a NATO keleti tagállamait tömörítő Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója, ahol egyetértés született arról, hogy növelni kell a katonai kiadásokat.

Sorsdöntő csúcstalálkozó Pekingben: a háború, a kereskedelem és Tajvan is terítékre került

Donald Trump közel egy évtized után először látogatott Kínába amerikai elnökként, ahol Hszi Csin-ping nagyszabású fogadtatást rendezett számára.

Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

The mayor of Greater Manchester says "change is needed at a national level" as he confirms he'll try to stand in the Makerfield seat being vacated by Josh Simons.

