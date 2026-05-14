Bármelyik magyar konyhában ott lehet a méreg – visszahívást rendeltek el

Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária Csipkebogyó hús és a Pannonhalmi Csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján csütörtökön közzétett felhívásban.

A 100 grammos kiszerelésben kapható Herbária-készítmények gyártási számai: 31250, 31251, 31242, 31243, 31245, 31247, 31248 és 31249. A Pannonhalmi néven kapható áru gyártási száma 48903. A visszahívást azzal indokolták, hogy termékekben nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés során végzett vizsgálat.

A Herbária Zrt. a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvárásolt termékek vételárát – olvasható a közleményben.