ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.36
usd:
305.53
bux:
132381.17
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Egy csomó piros csipkebogyó egy csipkebokor ágain.
Nyitókép: Unsplash

Bármelyik magyar konyhában ott lehet a méreg – visszahívást rendeltek el

Infostart / MTI

A hatósági ellenőrzés derített fényt a nem engedélyezett növényvédő vegyszer jelenlétére az érintett termékekben. A gyártó együttműködik a hatósággal.

Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária Csipkebogyó hús és a Pannonhalmi Csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján csütörtökön közzétett felhívásban.

A 100 grammos kiszerelésben kapható Herbária-készítmények gyártási számai: 31250, 31251, 31242, 31243, 31245, 31247, 31248 és 31249. A Pannonhalmi néven kapható áru gyártási száma 48903. A visszahívást azzal indokolták, hogy termékekben nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés során végzett vizsgálat.

A Herbária Zrt. a hatósággal együttműködve visszavonta a kifogásolt tételeket. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvárásolt termékek vételárát – olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Bármelyik magyar konyhában ott lehet a méreg – visszahívást rendeltek el

fogyasztóvédelem

visszahívás

vegyszer

szennyezett

termék

növényvédő szer

nkfh

csipkebogyó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter találkozott az Orbán-kormány minisztereivel, majd így értékelte a végső kormányzati átadás-átvételt

Magyar Péter találkozott az Orbán-kormány minisztereivel, majd így értékelte a végső kormányzati átadás-átvételt
Cikkünk frissül! 15 órakor találkoztak a régi és az új kormány tagjai: Orbán Viktor exminiszterei, valamint Magyar Péter és kormányának tagjai, hogy formálisan is lezáruljon az átadás-átvétel. Magyar Péter, aki levezette az ülést, az esemény végén értékelte az átadás folyamatát.
 

Gajdos László az azbesztügyről: már 300 helyszín van, hétfőn az Országgyűlés elé kerül az ügy

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Élőben számol be Magyar Péter, hogyan zajlott az átadás-átvétel

Élőben számol be Magyar Péter, hogyan zajlott az átadás-átvétel

Rohamtempóban zajlanak a közéleti események, kedden megalakult a kormány, szerdán megvolt az első kormányülés, a mai napon a hivatalos átadás-átvétel is megtörtént. Az esemény után Magyar Péter beszámolót tart, a fejleményekről tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi fordulat történt Magyarországon: több mint 30 éve nem láttunk ilyet, mi áll a háttérben?

Történelmi fordulat történt Magyarországon: több mint 30 éve nem láttunk ilyet, mi áll a háttérben?

Történelmi mértékben javult a magyar lakosság hangulata májusban a GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Wes Streeting resigns as health secretary, saying he has lost confidence in PM's leadership

Wes Streeting resigns as health secretary, saying he has lost confidence in PM's leadership

Streeting tells Keir Starmer there should be a leadership contest with "the best possible field of candidates". Sources say Angela Rayner would be prepared to enter if necessary.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 16:35
Magyar Péter találkozott az Orbán-kormány minisztereivel, majd így értékelte a végső kormányzati átadás-átvételt
2026. május 14. 16:34
Gajdos László az azbesztügyről: már 300 helyszín van, hétfőn az Országgyűlés elé kerül az ügy
×
×