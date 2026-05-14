2026. május 14. csütörtök Bonifác
Idősebb pár a pénzügyeit intézi az ebédlőasztalnál ülve.
Nyitókép: Getty Images/shapecharge

Idősellátás – Be kell vonni a magántőkét és az érintettek megtakarítását is a szakértő szerint

Infostart / InfoRádió

Az elöregedő társadalmak az idősgondozásban komoly kihívások elé állítják az állami ellátórendszereket, amelyek jelenleg nincsenek felkészülve a nagyobb számú idős gondozására – mondta az InfoRádió által megkérdezett Kéri Endre kutató.

A társadalom öregedése miatt az idősgondozás területén Magyarországon is jelentős fejlesztésekre lenne szükség, leginkább a férőhelyeket kellene bővíteni – hangsúlyozta az InfoRádióban Kéri Endre, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója.

„A nyugdíjasok száma jelenleg Magyarországon 2,2 millió fő, és várhatóan ez 2045-re 2,4 millió fő fölé emelkedik, tehát az igénylők száma 5 százalékkal nő. Ha belegondolunk, az elmúlt tíz évben 2015-től 2025-ig 240 ezer fővel nőtt a 65 év felettiek száma csak Magyarországon. Ez egy óriási nyomás az ellátórendszeren, ezért a jelenlegi tudásunk szerint 12-15 ezer férőhelyes kapacitásbővítésre lenne szükség ahhoz, hogy a rendszeren jelenleg is fennálló nyomást tudjuk kezelni” – fordította a problémát a számok nyelvére Kéri Endre.

Azokról a lehetséges intézkedésekről is beszélt, amelyekkel nyugodtabb időskort lehetne biztosítani az érintettek számára.

„Annak érdekében, hogy a finanszírozást meg lehessen erősíteni, az első lépésnek azt gondolom, hogy az intézmény fenntartójának típusától függetlenül azonos normatíva biztosítása lenne szükséges. Tehát ne az határozza meg a normatívát, hogy egy intézménynek ki a fenntartója – állam, önkormányzat, gazdasági társaság –, hanem ugyanarra a feladatra ugyanazt a normatív közpénzt biztosítsuk. A második, hogy meg kellene teremteni annak a feltételeit, hogy a magántőkét be tudjuk vonni az idősotthoni kapacitások fejlesztésébe; szükséges lenne egy kedvezményes vagy kamattámogatott, akár vissza nem térítendő támogatási lábakat is tartalmazó olyan tőkeprogram, amely lehetőséget nyújtana arra a befektetőknek, hogy idősotthoni kapacitásokat fejlesszenek. A finanszírozási láb tekintetében pedig egyfajta idősgondozási, megtakarítási számla bevezetése lenne megfontolandó. Ez gyakorlatilag a magán-nyugdíjpénztári megtakarítási forma analógiájára történhetne” – vetette fel.

Kéri Endre hozzátette: a társadalmak elöregedése világszerte komoly probléma, alig van olyan ország, amely számára ez a közeljövőben nem jelent kihívást.

A cikk Szabó S. Gergő interjúja alapján készült.

Jótékony célra ajánlották fel a végkielégítésüket a távozó kormánytagok

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.
 

A szerdai nap folyamán Oroszország megközelítőleg nyolcszáz drónnal támadta az ukranai célpontokat. Néhány fegyver Kárpátalján csapódott be, Orbán Anita frissen beiktatott külügyminiszter ma délelőttre be is kérette az orosz nagykövetet. Lezárult a NATO keleti tagállamait tömörítő Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója, ahol egyetértés született arról, hogy növelni kell a katonai kiadásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

