Csak egy szaúdi klub tudná kifizetni Kylian Mbappé klubváltását?

A goal.com arról írt, hogy Dr. Rob Wilson sportgazdasági szakértő szerint bármilyen konstrukció, amelyben Mbappét elvinnék a Real Madridtól, hatalmas pénzügyi kötelezettségvállalást igényelne. A GamblingArabia.com-nak nyilatkozva Wilson elmagyarázta, hogy bár Mbappé szabadügynökként (tehát lejárt szerződésű játékosként átigazolási díj nélkül) csatlakozott a Real Madridhoz, az azóta a klub által befektetett teljes összeg lehetetlenné teszi az olcsó távozást.

„Ahhoz, hogy a Real Madrid fontolóra vegye az átigazolását... a klub és a játékos közötti kapcsolatnak jelentősen romlani kell, még annál is jobban, amit már láttunk” – mondta. – „Mbappé a világ egyik legértékesebb, és ezért legdrágább futballvagyona. Technikailag ingyen érkezett Madridba, de a valóságban a Real Madrid közel 300 millió eurót költ rá a szerződése időtartama alatt, ha beleszámítjuk az aláírási bónuszát, a hűségprogramját, az imázsjogait és az ehhez hasonló dolgokat.”

Már önmagában az átigazolási díj anyagi követelményei is megdöntenék a meglévő rekordokat.

Wilson azt sugallja, hogy Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke magasabb összeget követelne, mint a világcsúcsot jelentő 222 millió euró, amit a Paris Saint-Germain fizetett hajdanán Neymarért.

A játékos csillagászati fizetésével párosulva az egész művelet olyan akadállyá válik, amelyet csak kevés szervezet tud leküzdeni a bolygón.

„Jelentős összegre lenne szükség ahhoz, hogy a Real Madrid fontolóra vegye az eladását ezen a nyáron” – mondta Wilson. – „A Real Madrid akár egy olyan összegre is számíthat, amely meghaladja azt az összeget, amit a Paris Saint-Germain fizetett Neymar Barcelonától való leigazolásáért, és új világrekordot állíthat fel. Ha figyelembe vesszük a fizetését és az üzlet egyéb elemeit, akkor egy összesen több mint 350 millió eurós átigazolási csomagról beszélünk, ami nyilvánvalóvá teszi Szaúd-Arábiát célállomásként.”

Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a szakértők és a szurkolók megkérdőjelezik, hogy a csatár leigazolása helyes lépés volt-e két trófea nélküli szezon után.

Mbappét a többi elit csatártól a kereskedelmi súlya különbözteti meg. Lionel Messihez és Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan Mbappét is globális luxusmárkaként tekintik. Ez a márkaérték az oka annak, hogy a Szaúd-arábiai Közbefektetési Alap (PIF) hajlandó lehet megdönteni az átigazolási rekordot, mivel a francia játékos megfelel a 2034-es világbajnokság előtti stratégiai céljaiknak. Wilson hozzátette:

„A pályán kívüli márkaértéke megváltoztatja bármely átigazolási ajánlat dinamikáját, ami a játékon kívül is értékes, mint például Lionel Messi és Cristiano Ronaldo esetében.

Mbappé nem csak egy csatár. Ő egyfajta globális luxussportolói márka, mindenféle kulcsfontosságú szponzorral, mint például a Nike, az EA Sports, és olyan vonzerővel, amit a múltban csak néhány ilyen szupersztárnál láttunk.”