2026. május 14. csütörtök Bonifác
Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza második fordulójának Kairat Almat-Real Madrid mérkőzésén Almatiban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Csak egy szaúdi klub tudná kifizetni Kylian Mbappé klubváltását?

Infostart

Kylian Mbappé két éve azért szerződött a Real Madridhoz, hogy végre nemzetközi trófeákat nyerjen. Azóta nem nyert semmit. Sem spanyolt, sem nemzetközit. Egyre fagyosabb körülötte a levegő Madridban. Pénzügyi szakértők most felfedték, micsoda elképesztő összegek szükséges a megvételéhez, ami arra utal, hogy csak nagyon kevés klub jöhetne szóba következő állomáshelyeként.

A goal.com arról írt, hogy Dr. Rob Wilson sportgazdasági szakértő szerint bármilyen konstrukció, amelyben Mbappét elvinnék a Real Madridtól, hatalmas pénzügyi kötelezettségvállalást igényelne. A GamblingArabia.com-nak nyilatkozva Wilson elmagyarázta, hogy bár Mbappé szabadügynökként (tehát lejárt szerződésű játékosként átigazolási díj nélkül) csatlakozott a Real Madridhoz, az azóta a klub által befektetett teljes összeg lehetetlenné teszi az olcsó távozást.

„Ahhoz, hogy a Real Madrid fontolóra vegye az átigazolását... a klub és a játékos közötti kapcsolatnak jelentősen romlani kell, még annál is jobban, amit már láttunk” – mondta. – „Mbappé a világ egyik legértékesebb, és ezért legdrágább futballvagyona. Technikailag ingyen érkezett Madridba, de a valóságban a Real Madrid közel 300 millió eurót költ rá a szerződése időtartama alatt, ha beleszámítjuk az aláírási bónuszát, a hűségprogramját, az imázsjogait és az ehhez hasonló dolgokat.”

Már önmagában az átigazolási díj anyagi követelményei is megdöntenék a meglévő rekordokat.

Wilson azt sugallja, hogy Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke magasabb összeget követelne, mint a világcsúcsot jelentő 222 millió euró, amit a Paris Saint-Germain fizetett hajdanán Neymarért.

A játékos csillagászati fizetésével párosulva az egész művelet olyan akadállyá válik, amelyet csak kevés szervezet tud leküzdeni a bolygón.

„Jelentős összegre lenne szükség ahhoz, hogy a Real Madrid fontolóra vegye az eladását ezen a nyáron” – mondta Wilson. – „A Real Madrid akár egy olyan összegre is számíthat, amely meghaladja azt az összeget, amit a Paris Saint-Germain fizetett Neymar Barcelonától való leigazolásáért, és új világrekordot állíthat fel. Ha figyelembe vesszük a fizetését és az üzlet egyéb elemeit, akkor egy összesen több mint 350 millió eurós átigazolási csomagról beszélünk, ami nyilvánvalóvá teszi Szaúd-Arábiát célállomásként.”

Mindez egy olyan időszakban történik, amikor a szakértők és a szurkolók megkérdőjelezik, hogy a csatár leigazolása helyes lépés volt-e két trófea nélküli szezon után.

Mbappét a többi elit csatártól a kereskedelmi súlya különbözteti meg. Lionel Messihez és Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan Mbappét is globális luxusmárkaként tekintik. Ez a márkaérték az oka annak, hogy a Szaúd-arábiai Közbefektetési Alap (PIF) hajlandó lehet megdönteni az átigazolási rekordot, mivel a francia játékos megfelel a 2034-es világbajnokság előtti stratégiai céljaiknak. Wilson hozzátette:

„A pályán kívüli márkaértéke megváltoztatja bármely átigazolási ajánlat dinamikáját, ami a játékon kívül is értékes, mint például Lionel Messi és Cristiano Ronaldo esetében.

Mbappé nem csak egy csatár. Ő egyfajta globális luxussportolói márka, mindenféle kulcsfontosságú szponzorral, mint például a Nike, az EA Sports, és olyan vonzerővel, amit a múltban csak néhány ilyen szupersztárnál láttunk.”

Szabados Gábor: a bajnok női kosárcsapat körüli bizonytalanság jól szemlélteti a magyar sport piaci gyengeségeit

Továbbra sem tudni, hogy a magyar bajnok NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata elő tudja-e teremteni a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a következő szezonban indulhasson az Euroligában. A sportközgazdász szerint ez a mostani eset is megmutatta, hogy piaci alapon mennyire nehéz szponzorokat bevonni a magyar sportba. Azt gondolja, ennek az a fő oka, hogy nincs akkora fogyasztói és médiafigyelem a hazai sportéletben, mint amekkorát egy komoly piaci szereplő vagy szponzor igényelne.
Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések. Ez vár ránk a kulturális élet területén is – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebookon azután, hogy éjjel megjelent az egyes tárcák feladatait felsoroló úgy nevezett statútumrendelet. Az MMA üdvözölte a kultúrpolitikára vonatkozó kormányrendeletet.
 

Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva – pontos számokkal szolgáltak a piaci szakértők

Bár végül nem emelkedtek a jegybank által becsült 29%-kal a lakásárak Magyarországon tavaly, még így is az évezred eddigi legnagyobb drágulását tapasztalhattuk itthon az év végére kimutatott 23,5%-os adattal. A várakozások szerint a továbbiakban az Otthon Startot övező kezdeti lelkesedés lanyhulásával enyhül az árnyomás, de hogy vajon a közel-keleti válság, illetve az új kormány törvényalkotása közepette pontosan mennyire, arról friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben 11 ingatlanszakértőt kérdeztünk hangulatfelmérésünk első részében. A hamarosan megjelenő második rész Budapestre fókuszál majd.

Óriási változást jelentettek be a 2026-os Sziget kapcsán: ezt senki nem látta jönni, ilyen még nem volt

Augusztus 9-én, a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján mintegy félszáz hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagyszínpadára, hogy közösen tisztelegjenek Bródy János életműve előtt.

Xi says US-China relations world's 'most important' as Trump praises talks at state banquet

Earlier, the White House said the two presidents discussed trade, oil and Iran during a meeting that lasted nearly two hours.

