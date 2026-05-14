2026. május 14. csütörtök Bonifác
Nyitókép: Facebook/Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet

Farkasordító hideget mértek a Bükkben

Rendkívüli hideget mértek a Bükkben, -10,9 Celsius-fokos minimumhőmérsékletet rögzített a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének meteorológiai állomása a Bükk-fennsíkon található Mohos-töbörben.

A kutatóintézet tájékoztatása szerint a naptári nyárhoz közeledve ismét extrém mikroklimatikus jelenség zajlott le a Zsidó-réten. Az idei májusban ez már a harmadik úgynevezett zord nap volt a térségben, amikor a hőmérséklet -10 fok alá süllyedt.

A rendkívüli lehűlést a derült, szélcsendes éjszaka segítette elő, amely ideális feltételeket teremtett a kisugárzáshoz.

A területen zavartalanul épült ki a sekély léghőmérsékleti inverzió, amelynek során a nehezebb, hideg levegő megült a fennsík legkiterjedtebb mélyedésében.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy

májusban a -10 fok alatti értékek még a Bükk-fennsík speciális mikroklímájú területein is ritkák,

esetenként teljesen elmaradnak, így a most rögzített adatsor tudományos szempontból kiemelkedően értékes.

Az elmúlt időszakban jelentős, mintegy 40 milliméternyi csapadék (főként eső és kismennyiségű hó) érkezett a térségbe, ami magasabb páratartalmat eredményezett a rendszeren belül.

A szakértők emlékeztetnek, hogy a Zsidó-rét és a Mohos-töbör fokozottan védett természetvédelmi terület. A helybéliek és a turisták figyelmét felhívják arra, hogy a kijelölt turistaösvények elhagyása tilos, mivel az helyrehozhatatlan károkat okozhat a fennsík egyedülálló növényvilágában.

Jótékony célra ajánlották fel a végkielégítésüket a távozó kormánytagok

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.
 

A szerdai nap folyamán Oroszország megközelítőleg nyolcszáz drónnal támadta az ukranai célpontokat. Néhány fegyver Kárpátalján csapódott be, Orbán Anita frissen beiktatott külügyminiszter ma délelőttre be is kérette az orosz nagykövetet. Lezárult a NATO keleti tagállamait tömörítő Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója, ahol egyetértés született arról, hogy növelni kell a katonai kiadásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Eladó Szeged sztárrá vált étterme és boutique hotelje: ennyit kérnek a díjnyertes Tiszavirágért + videó

