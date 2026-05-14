Farkasordító hideget mértek a Bükkben

A kutatóintézet tájékoztatása szerint a naptári nyárhoz közeledve ismét extrém mikroklimatikus jelenség zajlott le a Zsidó-réten. Az idei májusban ez már a harmadik úgynevezett zord nap volt a térségben, amikor a hőmérséklet -10 fok alá süllyedt.

A rendkívüli lehűlést a derült, szélcsendes éjszaka segítette elő, amely ideális feltételeket teremtett a kisugárzáshoz.

A területen zavartalanul épült ki a sekély léghőmérsékleti inverzió, amelynek során a nehezebb, hideg levegő megült a fennsík legkiterjedtebb mélyedésében.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy

májusban a -10 fok alatti értékek még a Bükk-fennsík speciális mikroklímájú területein is ritkák,

esetenként teljesen elmaradnak, így a most rögzített adatsor tudományos szempontból kiemelkedően értékes.

Az elmúlt időszakban jelentős, mintegy 40 milliméternyi csapadék (főként eső és kismennyiségű hó) érkezett a térségbe, ami magasabb páratartalmat eredményezett a rendszeren belül.

A szakértők emlékeztetnek, hogy a Zsidó-rét és a Mohos-töbör fokozottan védett természetvédelmi terület. A helybéliek és a turisták figyelmét felhívják arra, hogy a kijelölt turistaösvények elhagyása tilos, mivel az helyrehozhatatlan károkat okozhat a fennsík egyedülálló növényvilágában.