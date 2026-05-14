2026. május 14. csütörtök Bonifác
handcuffs fingerprints
Nyitókép: ATU Images/Getty Images

Ukrajnában előzetes letartóztatásba helyezték az elnöki hivatal volt vezetőjét

Infostart / MTI

Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ) 60 napra előzetes letartóztatásba helyezte csütörtökön Kijevben Andrij Jermakot, az elnöki hivatal volt vezetőjét, azzal, hogy óvadék megfizetése esetén mentesül az intézkedés alól – jelentette az Interfax Ukraina helyi hírügynökség.

A bíróság 140 millió hrivnya (mintegy 970 millió forint) óvadékot állapított meg.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint Jermakot a bíróság épületének folyosóján őrizetbe vették.

Jermak letartóztatását követően kijelentette, hogy neki nincs ennyi pénze, de barátai segítenek majd neki az óvadék letétbe helyezésében.

A volt hivatalvezetőt hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki az ukrán Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nyomozói. Azzal gyanúsították meg, hogy egy szervezett csoport tagja volt, amely kapcsolatba hozható 460 millió hrivnya (4,3 milliárd forint) tisztára mosásával egy Kijev melletti luxusingatlan-fejlesztési projekten keresztül.

Andrij Jermak alaptalannak nevezte az ellene felhozott pénzmosási gyanút. Kijelentette, hogy meggyanúsítása összefüggésben áll a bűnüldöző szervekre gyakorolt nyilvános nyomással. Közölte: „Az elmúlt hónapokban példátlan nyilvános nyomás nehezedett a bűnüldöző szervekre azzal a követeléssel, hogy velem szemben konkrét eljárási döntéseket hozzanak”.

Hozzátette, hogy az ellene indított eljárásnak „függetlennek kell lennie a politikai nyilatkozatoktól, médiakampányoktól vagy bármilyen más befolyásolási formától”.

Jermak tavaly november végén mondott le tisztségéről, amelyet 2020 februárja óta töltött be. Lemondása előtt házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt nagy horderejű korrupciós ügyben, de akkor nem lett gyanúsított.

Távozását posztjáról azzal indokolta: nem akarja, hogy belső problémák eltereljék a figyelmet az Ukrajna ellen indított orosz agresszióról és az ország védelméről.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal elfogadta lemondását.

Az ukrán törvények szerint az óvadék letétbe helyezése esetén a gyanúsítottra a következő kötelezettségek hárulnak: minden felszólításra meg kell jelennie a nyomozóknál, az ügyésznél és a bíróságnál, be kell jelentenie lakóhelye és munkahelye megváltozását, nem hagyhatja el Kijevet, külföldre utazáshoz szükséges okmányait, diplomataútlevelét a külügyminisztériumban kell letétbe helyeznie, tartózkodnia kell attól, hogy kapcsolatba lépjen az ügy további gyanúsítottjaival, továbbá elektronikus nyomkövető eszközt kell viselnie.

ukrajna

letartóztatás

korrupció

elnöki hivatal

Az elemző már sejti, meddig ad esélyt a piac az új kormánynak
Trippon Mariann, a CIB Bank InfoRádiónak nyilatkozó vezető elemzője szerint szükség van egy, a piacok és a nemzetközi hitelminősítők számára is hiteles és reális makrogazdasági adatokon alapuló, középtávú költségvetési konszolidációs pálya felvázolására. Szerinte erősödő bizalom és mérsékelt növekedés felé tart a magyar gazdaság. Erre az évre 1,8 százalékos GDP-bővülést vár, az év második felében ugyanakkor gyorsulhat az infláció.
 

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

A fővárosban egy gyorsan változó politikai tér rajzolódik ki, ahol a pártpreferenciákat egyre inkább a rövid távú politikai kínálat, a vezetői hitelesség és az aktuális társadalmi kérdések alakítják. A Republikon elemzője, Fűzfa Csaba beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Történelmi dróneső Ukrajnában, csúcsra járatja a fegyverkezést a NATO - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

A szerdai nap folyamán Oroszország megközelítőleg nyolcszáz drónnal támadta az ukranai célpontokat. Néhány fegyver Kárpátalján csapódott be, Orbán Anita frissen beiktatott külügyminiszter ma délelőttre be is kérette az orosz nagykövetet. Lezárult a NATO keleti tagállamait tömörítő Bukaresti Kilencek csúcstalálkozója, ahol egyetértés született arról, hogy növelni kell a katonai kiadásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Megdöbbent a Tottenham volt vezére: legrosszabb rémálmaiban se jött elő, ami az idén történik a klubbal

A Tottenham Hotspur korábbi ügyvezető elnöke, Daniel Levy szerint elképzelhetetlen volt, hogy a klub valaha kiesési küzdelembe keveredik a Premier League-ben.

Trump calls high-stakes talks with Xi 'great' as Beijing again warns US over Taiwan

The US president was greeted by cheering children and a troop inspection ahead of high-stakes talks and a tour of the Temple of Heaven.

