Megszólalt Göd polgármestere

Kammerer Zoltán polgármesteri arról beszélt a Mandinernek, hogy esküjéhez híven kiépítette a város saját monitoringrendszerét. Eddig hét alkalommal vizsgálta mobillaboratórium a levegő minőségét, a talajvíz állapotát pedig egy hat kútból álló hálózat ellenőrzi rendszeresen.

A városvezető kiemelte, hogy minden általuk megrendelt vizsgálat akkreditált módon zajlik. Ez garantálja az adatok hitelességét és a mérések manipulálhatatlanságát.

Az összes mérési eredmény – függetlenül attól, hogy ki rendelte meg – elérhető a város honlapján.

A levegőminőség 24 órás, folyamatos ellenőrzésére a város több száz millió forintot különített el az idei költségvetésben,

az új mérőállomás helyszínéről jelenleg szakmai bizottság dönt.

A polgármester rámutatott: az eddigi akkreditált mérések – legyen szó akár a gyár, az önkormányzat vagy civil szervezetek vizsgálatairól – soha nem mutattak ki az akkumulátorgyártással összefüggésbe hozható, határértéket megközelítő szennyezést sem.

Konstruktív együttműködés az új képviselővel

Kammerer Zoltán a város fejlődése szempontjából kulcsfontosságúnak tartja a politikai stabilitást és az összefogást. Kiemelt várakozással tekint a közös munkára Miskolczi Orsolyával, a térség újonnan megválasztott országgyűlési képviselőjével.

„Bízom abban, hogy a közös munkában hasonlóan eredményes és konstruktív lesz az együttműködésem Miskolczi Orsolyával, mint amilyen elődjével volt” – fogalmazott a polgármester.

A városvezető szerint hatalmas lehetőség Göd számára, hogy egy helyben élő képviselő képviseli az érdekeket az Országgyűlésben. Emellett kedvezőnek tartja, hogy a korábbi képviselő, Tuzson Bence továbbra is kész segíteni a gödieket, így a település erős háttérországgal folytathatja megkezdett beruházásait, köztük a Huzella iskola és a Búzaszem Iskola fejlesztését, az új bölcsőde átadását, valamint a helyi fürdő korszerűsítését.