2026. május 14. csütörtök Bonifác
Megszólalt Göd polgármestere

Egyetlen vízmintában sem mutattak ki egészségre káros szennyezést a Greenpeace legutóbbi vizsgálatai során a gödi akkumulátorgyár környezetében. Kammerer Zoltán polgármester hangsúlyozta: a város saját, akkreditált monitoringrendszere folyamatosan felügyeli a környezetet, a jövőbeni fejlődés zálogát pedig a térség új országgyűlési képviselőjével, Miskolczi Orsolyával való szoros együttműködésben látja.

Kammerer Zoltán polgármesteri arról beszélt a Mandinernek, hogy esküjéhez híven kiépítette a város saját monitoringrendszerét. Eddig hét alkalommal vizsgálta mobillaboratórium a levegő minőségét, a talajvíz állapotát pedig egy hat kútból álló hálózat ellenőrzi rendszeresen.

A városvezető kiemelte, hogy minden általuk megrendelt vizsgálat akkreditált módon zajlik. Ez garantálja az adatok hitelességét és a mérések manipulálhatatlanságát.

Az összes mérési eredmény – függetlenül attól, hogy ki rendelte meg – elérhető a város honlapján.

A levegőminőség 24 órás, folyamatos ellenőrzésére a város több száz millió forintot különített el az idei költségvetésben,

az új mérőállomás helyszínéről jelenleg szakmai bizottság dönt.

A polgármester rámutatott: az eddigi akkreditált mérések – legyen szó akár a gyár, az önkormányzat vagy civil szervezetek vizsgálatairól – soha nem mutattak ki az akkumulátorgyártással összefüggésbe hozható, határértéket megközelítő szennyezést sem.

Konstruktív együttműködés az új képviselővel

Kammerer Zoltán a város fejlődése szempontjából kulcsfontosságúnak tartja a politikai stabilitást és az összefogást. Kiemelt várakozással tekint a közös munkára Miskolczi Orsolyával, a térség újonnan megválasztott országgyűlési képviselőjével.

„Bízom abban, hogy a közös munkában hasonlóan eredményes és konstruktív lesz az együttműködésem Miskolczi Orsolyával, mint amilyen elődjével volt” – fogalmazott a polgármester.

A városvezető szerint hatalmas lehetőség Göd számára, hogy egy helyben élő képviselő képviseli az érdekeket az Országgyűlésben. Emellett kedvezőnek tartja, hogy a korábbi képviselő, Tuzson Bence továbbra is kész segíteni a gödieket, így a település erős háttérországgal folytathatja megkezdett beruházásait, köztük a Huzella iskola és a Búzaszem Iskola fejlesztését, az új bölcsőde átadását, valamint a helyi fürdő korszerűsítését.

A közvélemény-kutatások eredményei és a „politikai rezgések" alapján a Budapesti Corvinus Egyetem docense arra számít, hogy Keir Starmer elveszíti a kormányfői tisztséget. Nem biztos, hogy egyik napról a másikra kell távoznia, Gálik Zoltán inkább azt valószínűsíti, hogy egy hosszabb eljárás végén lesz vezetőcsere a Munkáspárt élén. Sokan úgy vélik, Nigel Farage pártja, a Reform UK lehet a nagy nyertese ennek az időszaknak, de a szakértő felhívta a figyelmet egy komoly ellentmondásra velük kapcsolatban.
 

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.
 

Donald Trump amerikai elnök a hét elejen kifejezetten aktív volt Truth Social-oldalán, több mint négy tucatszor posztolt hétfő este tíz és kedd reggel nyolc óra között. Kedd délutáni bejegyzései közül az egyik azonban még a szokásosnál is nagyobb visszhangot keltett: megosztott ugyanis egy képet, amelyen Venezuela területe az amerikai zászlóba burkolózott, felette pedig az „51. állam felirat" állt. Ennek előzményeként a Fox News egyik műsorvezetője hétfőn beszámolt arról, hogy az elnök elmondta neki, „komolyan fontolgatják", hogy hivatalosan betagolják Venezuelát az Egyesült Államokba. Trump ezt az ország 40 ezermilliárd dollárosra becsült olajkészletével és azzal indokolta, hogy „imádják őt" a venezuelaiak. Megvizsgáltuk, mekkora a realitása, hogy megvalósuljon Trump sokadjára elővett ötlete, és egyáltalán miért dobhatta be megint ezt az elnök.

