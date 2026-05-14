2026. május 14. csütörtök Bonifác
23 évesen hunyt el az ELTE egyik diákvezetője

Infostart

Tragikus hirtelenséggel, életének 23. évében elhunyt Füzi Réka, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának (KOLHÖK) elnöke. A hallgatói vezető halálát sajtóinformációk szerint baleset okozta.

Füzi Réka 2023-ban kezdte meg tanulmányait az ELTE Természettudományi Karának környezettan szakán. Rövid idő alatt az egyetemi közélet meghatározó alakjává vált, elkötelezetten dolgozott a hallgatói érdekképviselet és a közösségszervezés területén - írja a hirado.hu.

Kezdetben a TTK Hallgatói Önkormányzatában tevékenykedett, majd a mentorrendszer tagjaként segítette az elsőévesek beilleszkedését. Rendszeres közreműködője volt az egyetemi sportéletnek, így az 5vös 5 km futóversenyek lebonyolításának is.

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnökévé 2026. május 5-én választották meg.

A fiatal hallgatói vezető halálát a a közösségi médiában olvasható információk szerint vonatgázolás okozhatta.

Az egyetem közleménye szerint Füzi Réka nagy tervekkel vágott bele elnöki feladataiba, halála előtti napjaiban is a kollégiumi szolgáltatások fejlesztésén és az érdekképviseleti munka hatékonyságának növelésén dolgozott. Az intézmény Rékát példamutató emberségű, kitartó közösségi emberként méltatta.

Az ELTE közössége 2026. május 19-én 12 órakor tart közös megemlékezést a Lágymányosi Campus Gömb Aulájában, ahol a hallgatótársak és oktatók róhatják le kegyeletüket.

gyász

elte

hallgató

