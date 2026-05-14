23 évesen hunyt el az ELTE egyik diákvezetője

Füzi Réka 2023-ban kezdte meg tanulmányait az ELTE Természettudományi Karának környezettan szakán. Rövid idő alatt az egyetemi közélet meghatározó alakjává vált, elkötelezetten dolgozott a hallgatói érdekképviselet és a közösségszervezés területén - írja a hirado.hu.

Kezdetben a TTK Hallgatói Önkormányzatában tevékenykedett, majd a mentorrendszer tagjaként segítette az elsőévesek beilleszkedését. Rendszeres közreműködője volt az egyetemi sportéletnek, így az 5vös 5 km futóversenyek lebonyolításának is.

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnökévé 2026. május 5-én választották meg.

A fiatal hallgatói vezető halálát a a közösségi médiában olvasható információk szerint vonatgázolás okozhatta.

Az egyetem közleménye szerint Füzi Réka nagy tervekkel vágott bele elnöki feladataiba, halála előtti napjaiban is a kollégiumi szolgáltatások fejlesztésén és az érdekképviseleti munka hatékonyságának növelésén dolgozott. Az intézmény Rékát példamutató emberségű, kitartó közösségi emberként méltatta.

Az ELTE közössége 2026. május 19-én 12 órakor tart közös megemlékezést a Lágymányosi Campus Gömb Aulájában, ahol a hallgatótársak és oktatók róhatják le kegyeletüket.