Éreztük – megdőlt a fővárosi napi szélrekord

Megdőlt a fővárosi szélrekord szerdán – közölte csütörtökön a HungaroMet Zrt.

Mint írták, ezen a héten kedden egy hidegfront alakította időjárásunkat, amelynek következtében több helyen megerősödött, helyenként viharossá fokozódott a nyugati, északnyugati szél, majd kedd estétől fokozatosan veszített az erejéből a szél.

A szervezet hozzátette, érdekes módon épp abban az időszakban, amikor mérséklődött a légmozgás, Budapest János-hegy meteorológiai állomáson még meg tudott dőlni a szerdára vonatkozó fővárosi szélrekord. Hajnali 1 óra 20 perckor ugyanis óránkénti 76 kilométeres szelet mértek.

Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord óránként 72 kilométeres szél volt, amit még 2003-ban mértek Lágymányoson.