Kármán András pénzügyminiszter az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Nagy fegyelmezésbe kezd a Tisza-kormány

Döntött a kormány arról, hogy a rendes gazdálkodási kört meghaladó, 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti eszközbeszerzéseket csak a pénzügyminiszter aláírásával lehessen teljesíteni – tudatta közösségi oldalán Kármán András.

A kormány nehéz költségvetési helyzetben veszi át az ország irányítását, és nyilvánvalóan vannak az előző kormány által vállalt kötelezettségek, amiknek a részletei nekünk egyelőre ismeretlenek.

Így a magyar költségvetés pontos állapotáról felelősen információkat a Pénzügyminisztérium és a TISZA-kormány csak további alapos tájékozódás után tud adni – közli a hivatalba lépő pénzügyminiszter közösségi oldalán.

Mint írja: az államháztartással kapcsolatban ismert tények és a költségvetési tervezés korábbi bizonytalanságai önmagukban is azonnali cselekvést tesznek szükségessé.

Az elmúlt négy évben GDP-arányosan átlagosan közel 6 százalék volt az éves költségvetési hiány. Idén a GDP arányában 3,7 százalékosra tervezett hiány hivatalos prognózisa még a költségvetési év kezdete előtt 5 százalékra ugrott, méghozzá úgy, hogy közben a váratlan kiadásokra betervezett tartalék teljes összegét is előre felhasználták. Információink szerint viszont már a leköszönt kormány is 6,8 százalék körüli éves hiánnyal számol.

A tavalyi évben összesen 46 alkalommal módosította a Fidesz-kormány az Országgyűlés által elfogadott 2026-os költségvetést.

2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, nyolcszor módosították azt.

Az évközi módosításokkal így összesen 2.212 milliárd forint sorsáról rendelkezett utólag, parlamenti jóváhagyás nélkül a Fidesz-kormány – hangsúlyozza Kármán András.

Az adatok, a tények és a megalapozottnak tűnő, de még teljes pontossággal nem ismert kötelezettségvállalásokra vonatkozó feltételezések alapján indokoltnak látta a most hivatalba lépett TISZA-kormány, hogy tárgyaljon a fokozott költségvetési fegyelem biztosításáról is.

„Döntöttünk arról, hogy a rendes gazdálkodási kört meghaladó, 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti eszközbeszerzéseket csak a pénzügyminiszter aláírásával lehessen teljesíteni” – fogalmaz a pénzügyminiszter.

Magyar Péter találkozott az Orbán-kormány minisztereivel, majd így értékelte a végső kormányzati átadás-átvételt

Feszült volt az átadás–átvétel, „a fő leltáros" nem jött el – mondta Magyar Péter miniszterelnök. 15 órakor találkoztak a régi és az új kormány tagjai: Orbán Viktor exminiszterei, valamint az új kormánynak tagjai, hogy formálisan is lezáruljon az átadás-átvétel. Magyar Péter, aki levezette az ülést, az esemény végén értékelte az átadás folyamatát.
 

Nagy nap jöhet a devizapiacon – erre figyel most a forint

A forint továbbra is erős szinteken mozog a vezető devizákkal szemben, miközben a nemzetközi piacokon elsősorban az amerikai kamatvárakozások, a dollár globális mozgása és a geopolitikai kockázatok határozzák meg a hangulatot. A magyar fizetőeszköz az elmúlt hetekben jelentős erősödést mutatott, különösen azután, hogy a piacok egyre nagyobb eséllyel kezdték árazni az EU-források gyors ütemű felszabadítására és a politikai átmenet stabilizálódására Magyarországon

Bajban a magyar autóvásárlók: csendben eltűnnek a legolcsóbb használt kocsik a piacról, felborult az eddigi rend

Tovább szűkült az olcsóbb autók kínálata a magyar használtautó-piacon: a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya egy év alatt 5 százalékponttal, 35,6 százalékra csökkent.

Wes Streeting resigns as health secretary and calls for 'broad' leadership contest

Streeting tells Keir Starmer he has "lost confidence" in him - although a leadership contest has not yet been triggered. Sources say Angela Rayner would be prepared to enter if necessary.

