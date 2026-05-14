Reagáltak a nagy hazai cirkuszok Gajdos László bejelentésére

A Magyar Nemzeti Cirkusz és a Fővárosi Nagycirkusz is közleményben reagált Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentésére, miszerint több állat cirkuszi szerepeltetését megtiltják – írja az Index.

A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, ifj. Richter József szerint a döntés igazodik az állatvédelmi irányelvekhez, továbbá a felelős és előremutató gondolkodást jelzi. Közleméányében az intézmény kiemeli, hogy az igazgató volt idehaza az első, aki 2022-ben kivonta a vadállatokat az aktív cirkuszi munkából, és megalapította a Richter Safari Parkot Nagykőrösön.

„A Magyar Nemzeti Cirkusz üdvözli, hogy az újonnan megalakult kormány döntésével megakadályozza a külföldi utazó cirkuszok Magyarországra érkezését és vadállatokkal való fellépését – ez a lépés ugyanis nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi cirkuszművészet és állatvédelem szempontjából is jelentős előrelépés” – írták, hozzátéve, hogy a miniszter azon meglátásával is egyetértenek, miszerint „állati fellépők nélkül nincs cirkusz”, és a továbbiakban csak háziasított, a cirkuszi körülményeket jól tűrő állatokat lehet a jövőben szerepeltetni.

A Fővárosi Nagycirkusz is üdvözölte a miniszter döntését, hangsúlyozva, hogy a cirkuszi állattartás hosszú ideje gerjeszt társadalmi vitákat.

„A Fővárosi Nagycirkusz évek óta következetesen kiáll a felelős állattartás mellett, és hangsúlyozza, hogy a »tüzes karikán erőszakkal átugratott tigrisek« korának vége. Ilyen típusú cirkuszi számok a Fővárosi Nagycirkuszban régóta nincsenek” – írta az intézmény. Kijelentették: egyetértenek Gajdos László azon véleményével, hogy a háziállatokat vagy a cirkuszi körülményeket jól tűrő fajokat továbbra is a társulatukban tartsák.