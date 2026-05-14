2026. május 14. csütörtök Bonifác
Egy kis világító cirkuszi sátor állatok stilizált sziluettjével.
Nyitókép: Unsplash

Reagáltak a nagy hazai cirkuszok Gajdos László bejelentésére

ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Nagycirkusz és a Magyar Nemzeti Cirkusz közleményben reagált az élő környezetért felelős miniszter azon bejelentésére, miszerint a többi EU-s országhoz hasonlóan hazánkban is tilos lesz vadállatokat szerepeltetni cirkuszi előadásokban.

A Magyar Nemzeti Cirkusz és a Fővárosi Nagycirkusz is közleményben reagált Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentésére, miszerint több állat cirkuszi szerepeltetését megtiltják – írja az Index.

A Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, ifj. Richter József szerint a döntés igazodik az állatvédelmi irányelvekhez, továbbá a felelős és előremutató gondolkodást jelzi. Közleméányében az intézmény kiemeli, hogy az igazgató volt idehaza az első, aki 2022-ben kivonta a vadállatokat az aktív cirkuszi munkából, és megalapította a Richter Safari Parkot Nagykőrösön.

„A Magyar Nemzeti Cirkusz üdvözli, hogy az újonnan megalakult kormány döntésével megakadályozza a külföldi utazó cirkuszok Magyarországra érkezését és vadállatokkal való fellépését – ez a lépés ugyanis nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi cirkuszművészet és állatvédelem szempontjából is jelentős előrelépés” – írták, hozzátéve, hogy a miniszter azon meglátásával is egyetértenek, miszerint „állati fellépők nélkül nincs cirkusz”, és a továbbiakban csak háziasított, a cirkuszi körülményeket jól tűrő állatokat lehet a jövőben szerepeltetni.

A Fővárosi Nagycirkusz is üdvözölte a miniszter döntését, hangsúlyozva, hogy a cirkuszi állattartás hosszú ideje gerjeszt társadalmi vitákat.

„A Fővárosi Nagycirkusz évek óta következetesen kiáll a felelős állattartás mellett, és hangsúlyozza, hogy a »tüzes karikán erőszakkal átugratott tigrisek« korának vége. Ilyen típusú cirkuszi számok a Fővárosi Nagycirkuszban régóta nincsenek” – írta az intézmény. Kijelentették: egyetértenek Gajdos László azon véleményével, hogy a háziállatokat vagy a cirkuszi körülményeket jól tűrő fajokat továbbra is a társulatukban tartsák.

Továbbra sem tudni, hogy a magyar bajnok NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata elő tudja-e teremteni a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a következő szezonban indulhasson az Euroligában. A sportközgazdász szerint ez a mostani eset is megmutatta, hogy piaci alapon mennyire nehéz szponzorokat bevonni a magyar sportba. Azt gondolja, ennek az a fő oka, hogy nincs akkora fogyasztói és médiafigyelem a hazai sportéletben, mint amekkorát egy komoly piaci szereplő vagy szponzor igényelne.
Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések. Ez vár ránk a kulturális élet területén is – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebookon azután, hogy éjjel megjelent az egyes tárcák feladatait felsoroló úgy nevezett statútumrendelet. Az MMA üdvözölte a kultúrpolitikára vonatkozó kormányrendeletet.
 

Bár végül nem emelkedtek a jegybank által becsült 29%-kal a lakásárak Magyarországon tavaly, még így is az évezred eddigi legnagyobb drágulását tapasztalhattuk itthon az év végére kimutatott 23,5%-os adattal. A várakozások szerint a továbbiakban az Otthon Startot övező kezdeti lelkesedés lanyhulásával enyhül az árnyomás, de hogy vajon a közel-keleti válság, illetve az új kormány törvényalkotása közepette pontosan mennyire, arról friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben 11 ingatlanszakértőt kérdeztünk hangulatfelmérésünk első részében.

Augusztus 9-én, a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján mintegy félszáz hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagyszínpadára, hogy közösen tisztelegjenek Bródy János életműve előtt.

Earlier, the White House said the two presidents discussed trade, oil and Iran during a meeting that lasted nearly two hours.

