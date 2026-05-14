Otthagyja bajnokcsapatát az Amerikából is figyelt magyar sztárjátékos

A tolnai vármegyeszékhely csapata jelentős keretátalakításba kezdett, melynek központi alakja az előző négy szezonban Pécsett pallérozódó Rátkai Eszter.

A fiatal tehetség iránti nemzetközi érdeklődést jelzi, hogy egy hónappal ezelőtt az észak-amerikai profi ligában (WNBA) szereplő Phoenix Mercury is kiválasztotta.

Rátkai Eszter két évre kötelezte el magát a kék-fehérekhez, ahol a klubvezetés első számú irányítóként számít rá - számolt be a klub.

Szabó Noémi sportigazgató tájékoztatása szerint a klub tudatos fiatalítási folyamatba kezdett, amelybe a motivált és ambiciózus irányító érkezése szervesen illeszkedik.

Rátkai Eszter a döntését indokolva elmondta, hogy a Szekszárd által felvázolt jövőkép és a várható vezérszerep jelentette számára a legnagyobb motivációt.

A játékos hangsúlyozta:

olyan közegbe vágyott, ahol szakmailag tovább fejlődhet

és bátrabb támadójátékot mutathat be.