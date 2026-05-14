Republikon: a Tisza 57 százalékon áll, a Fidesz 23 százalékon

A felmérésben - amit ezer felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek május 8. és 13. között - az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban, a válaszadók 89 százaléka biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák.

Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80 százalékos választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatásúak voltak.

A Tisza a teljes népesség 57 százalékának támogatottságával bír, a Fideszre 23 százalék szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek; a Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1 százalékon állnak a teljes népességben - közölték.

Hozzátették, hogy jelenleg a pártválasztók kétharmada a Tiszára szavazna, a Fidesz-KDNP a voksok 27 százalékával bír, a Mi Hazánkra a pártválasztók 6 százaléka szavazna, a DK-ra 2, a Kutyapártra 1 százalék.

Kifejtették, hogy nagyjából minden negyedik Fidesz-KDNP szavazó átpártolt a Tiszához. A biztos szavazó pártválasztók 10 százaléka váltott pártot, ami a Fidesz tábor egynegyedének felel meg, míg a kis pártok támogatottsága nem tér el a választási eredményüktől,

lényegében csak a két nagy párt tábora között volt mozgás.

A kutató cég megkérdezte a válaszadókat, szerintük le kell-e mondania a Fidesz-KDNP-s kétharmaddal megválasztott közjogi méltóságoknak, mint például Sulyok Tamás köztársasági elnöknek vagy a Kúria, a versenyhivatal és az Alkotmánybíróság vezetőinek, akiknek az új miniszterelnök a távozását követelte.

Az eredmények szerint a magyarok közel kétharmada egyetért abban, hogy az említett közjogi méltóságoknak le kell mondania, 28 százalék nem így gondolja.

A parlamenti pártok szavazótáborainak véleménye között természetesen lényeges eltérések vannak: a Tisza szavazóinak 98 százaléka támogatja a lemondásokat, a Fidesz-KDNP szavazóknak mindössze 8 százaléka "lemondáspárti", azonban most először fordul elő, hogy a Fidesz-tábor a megosztottabb, csak kétharmaduk ellenzi magabiztosan a kiemelt közjogi méltóságok lemondását, közel egyharmaduk bár inkább ellenzi a lemondásokat, nem utasítja el kategorikusan ezt a lehetőséget.

A Mi Hazánk tábora kicsi, így a hibahatár magas, és a párt táborának elemzését helyén kell kezelni, de úgy látszik, a Mi Hazánk szavazói továbbra is a Fidesznek kedvező álláspont felé hajlanak, egyharmaduk egyértelműen, másik egyharmaduk inkább ellenzi a szóban forgó közjogi méltóságok lemondását, egyharmaduk pedig maximálisan egyetértene vele.

Közölték azt is, hogy egy hónappal a választások után hat százalékponttal többen emlékeznek úgy, hogy a Tiszára szavaztak, mint ahányan valójában tették, és éppen ennyivel, 6 százalékponttal kevesebben emlékeznek úgy, hogy a Fidesz-KDNP-re voksoltak volna; 4 százalék emlékszik úgy, hogy a Mi Hazánkra voksolt, ez 2 százalékponttal kevesebb, mint a valós eredményük, cserébe a két egyszázalékos párthoz is csapódott 1-1 százaléknyi válaszadó, mindezek azonban már hibahatáron belüli változások.