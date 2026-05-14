2026. május 14. csütörtök Bonifác
Kedd délután a Sándor-palota Tükörtermében adta át a miniszteri kinevezéseket Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter kormánya hivatalba lépő tagjainak. Az eseményről a kormány tagjai együtt mennek át a Parlament épületébe, ahol a 16 órakor kezdődő ülésen esküt tesznek a kormánytagok, Magyar Péter pedig beszédet mond.
Republikon: a Tisza 57 százalékon áll, a Fidesz 23 százalékon

Az elmúlt hónapban nőtt a Tisza, és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége: az előbbi 57, míg az utóbbi 23 százalékon áll a teljes népességben – olvasható a Republikon Intézet közvélemény-kutatásában.

A felmérésben - amit ezer felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek május 8. és 13. között - az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban, a válaszadók 89 százaléka biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák.

Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80 százalékos választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatásúak voltak.

A Tisza a teljes népesség 57 százalékának támogatottságával bír, a Fideszre 23 százalék szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek; a Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1 százalékon állnak a teljes népességben - közölték.

Hozzátették, hogy jelenleg a pártválasztók kétharmada a Tiszára szavazna, a Fidesz-KDNP a voksok 27 százalékával bír, a Mi Hazánkra a pártválasztók 6 százaléka szavazna, a DK-ra 2, a Kutyapártra 1 százalék.

Kifejtették, hogy nagyjából minden negyedik Fidesz-KDNP szavazó átpártolt a Tiszához. A biztos szavazó pártválasztók 10 százaléka váltott pártot, ami a Fidesz tábor egynegyedének felel meg, míg a kis pártok támogatottsága nem tér el a választási eredményüktől,

lényegében csak a két nagy párt tábora között volt mozgás.

A kutató cég megkérdezte a válaszadókat, szerintük le kell-e mondania a Fidesz-KDNP-s kétharmaddal megválasztott közjogi méltóságoknak, mint például Sulyok Tamás köztársasági elnöknek vagy a Kúria, a versenyhivatal és az Alkotmánybíróság vezetőinek, akiknek az új miniszterelnök a távozását követelte.

Az eredmények szerint a magyarok közel kétharmada egyetért abban, hogy az említett közjogi méltóságoknak le kell mondania, 28 százalék nem így gondolja.

A parlamenti pártok szavazótáborainak véleménye között természetesen lényeges eltérések vannak: a Tisza szavazóinak 98 százaléka támogatja a lemondásokat, a Fidesz-KDNP szavazóknak mindössze 8 százaléka "lemondáspárti", azonban most először fordul elő, hogy a Fidesz-tábor a megosztottabb, csak kétharmaduk ellenzi magabiztosan a kiemelt közjogi méltóságok lemondását, közel egyharmaduk bár inkább ellenzi a lemondásokat, nem utasítja el kategorikusan ezt a lehetőséget.

A Mi Hazánk tábora kicsi, így a hibahatár magas, és a párt táborának elemzését helyén kell kezelni, de úgy látszik, a Mi Hazánk szavazói továbbra is a Fidesznek kedvező álláspont felé hajlanak, egyharmaduk egyértelműen, másik egyharmaduk inkább ellenzi a szóban forgó közjogi méltóságok lemondását, egyharmaduk pedig maximálisan egyetértene vele.

Közölték azt is, hogy egy hónappal a választások után hat százalékponttal többen emlékeznek úgy, hogy a Tiszára szavaztak, mint ahányan valójában tették, és éppen ennyivel, 6 százalékponttal kevesebben emlékeznek úgy, hogy a Fidesz-KDNP-re voksoltak volna; 4 százalék emlékszik úgy, hogy a Mi Hazánkra voksolt, ez 2 százalékponttal kevesebb, mint a valós eredményük, cserébe a két egyszázalékos párthoz is csapódott 1-1 százaléknyi válaszadó, mindezek azonban már hibahatáron belüli változások.

A közvélemény-kutatások eredményei és a „politikai rezgések" alapján a Budapesti Corvinus Egyetem docense arra számít, hogy Keir Starmer elveszíti a kormányfői tisztséget. Nem biztos, hogy egyik napról a másikra kell távoznia, Gálik Zoltán inkább azt valószínűsíti, hogy egy hosszabb eljárás végén lesz vezetőcsere a Munkáspárt élén. Sokan úgy vélik, Nigel Farage pártja, a Reform UK lehet a nagy nyertese ennek az időszaknak, de a szakértő felhívta a figyelmet egy komoly ellentmondásra velük kapcsolatban.
 

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.
 

Donald Trump amerikai elnök a hét elejen kifejezetten aktív volt Truth Social-oldalán, több mint négy tucatszor posztolt hétfő este tíz és kedd reggel nyolc óra között. Kedd délutáni bejegyzései közül az egyik azonban még a szokásosnál is nagyobb visszhangot keltett: megosztott ugyanis egy képet, amelyen Venezuela területe az amerikai zászlóba burkolózott, felette pedig az „51. állam felirat" állt. Ennek előzményeként a Fox News egyik műsorvezetője hétfőn beszámolt arról, hogy az elnök elmondta neki, „komolyan fontolgatják", hogy hivatalosan betagolják Venezuelát az Egyesült Államokba. Trump ezt az ország 40 ezermilliárd dollárosra becsült olajkészletével és azzal indokolta, hogy „imádják őt" a venezuelaiak. Megvizsgáltuk, mekkora a realitása, hogy megvalósuljon Trump sokadjára elővett ötlete, és egyáltalán miért dobhatta be megint ezt az elnök.

