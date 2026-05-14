Orbán Anita máris állománygyűlést hirdetett, a büféhez is hozzányúlt

Állománygyűlést tart csütörtökön a minisztérium Bem téri épületének aulájában Orbán Anita, ezt hivatalos Facebook-oldalán közölte a frissen beiktatott külügyminiszter – írja a hvg.hu. A lap úgy tudja, a tárca minden dolgozóját meghívták.

Az új külügyminiszter azt is bejelentette, hogy első intézkedései egyikeként visszahelyeztette az asztalokat és a székeket a büfébe, így „újra lehetőség nyílik arra, hogy a munkavégzés szüneteiben kollégáink személyesen is találkozzanak, beszélgessenek”.

Orbán Anita azt írta, korábban azért távolították el a bútorzatot, mert az előző vezetés más szemléletet képviselt a munkahelyi közösségi terek szerepéről. Ők azonban hisznek „a párbeszédben és a kollégák közötti élő kapcsolatok erejében”.