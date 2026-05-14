Visszakaphatja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a Tisza-kormány ígérete alapján – adta hírül a nepszava.hu. Az ügyben az egyházi vezető Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi.

Mint ismert, a Fidesz-kormány 2010 után fosztotta meg a MET-et egyházi státuszától, így jelentős állami forrásoktól estek el. 2022-ben a NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, ennek kapcsán Iványi Gábor lelkész ellen csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádja miatt tettek feljelentést. Budapest Főváros Kormányhivatala 2024 augusztusában bezáratta a MET-hez tartozó két iskolát, a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot, valamint a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnáziumot.

Most viszont, a Tisza-kormány hatalomra lépésével megoldódhat Iványi testvérközösségének az ügye. A státusz rendezéséhez nem szükséges módosítani az egyházi törvényt, mert az a jelenlegi jogszabályi környezetben is megoldható a MET-et vezető lelkész szerint.

Iványi Gábor bízik benne, hogy ősztől újraindulhatnak a bezárt budapesti és szegedi iskoláik, melyre a gyerekek és szüleik részéről is mutatkozik igény, valamint a pedagógusok is szívesen szívesen visszamennének oda tanítani. A Wáberer Györgytől kapott 100 millió forintot az iskolai körülmények javítására fordítják. Ezenfelül Iványi szeretné, ha néhány – hátrányos helyzetű térségben működő – vidéki iskolájukat is visszaadná az állam.