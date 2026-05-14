ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.51
usd:
305.34
bux:
131438.65
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iványi Gábor metodista lelkész beszél az Alkotmány utca és a Kossuth tér sarkán a Szabad oktatást! és az Egymillióan az internetadó ellen Facebook-csoportok demonstrációján, amelyet Nincs hova hátrálnunk! címmel tartanak Budapesten 2014. december 16-án.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Visszakaphatja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

Infostart

Az eddigi ellehetetlenítés után az Iványi Gábor vezette közösség reméli, hogy az új kormánytól visszakaphatja egyházi státuszát és a működéshez szükséges anyagi forrásokat. Szerepel a tervek között a szegedi és a budapesti iskola újranyitása is.

Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a Tisza-kormány ígérete alapján – adta hírül a nepszava.hu. Az ügyben az egyházi vezető Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi.

Mint ismert, a Fidesz-kormány 2010 után fosztotta meg a MET-et egyházi státuszától, így jelentős állami forrásoktól estek el. 2022-ben a NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, ennek kapcsán Iványi Gábor lelkész ellen csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádja miatt tettek feljelentést. Budapest Főváros Kormányhivatala 2024 augusztusában bezáratta a MET-hez tartozó két iskolát, a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot, valamint a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnáziumot.

Most viszont, a Tisza-kormány hatalomra lépésével megoldódhat Iványi testvérközösségének az ügye. A státusz rendezéséhez nem szükséges módosítani az egyházi törvényt, mert az a jelenlegi jogszabályi környezetben is megoldható a MET-et vezető lelkész szerint.

Iványi Gábor bízik benne, hogy ősztől újraindulhatnak a bezárt budapesti és szegedi iskoláik, melyre a gyerekek és szüleik részéről is mutatkozik igény, valamint a pedagógusok is szívesen szívesen visszamennének oda tanítani. A Wáberer Györgytől kapott 100 millió forintot az iskolai körülmények javítására fordítják. Ezenfelül Iványi szeretné, ha néhány – hátrányos helyzetű térségben működő – vidéki iskolájukat is visszaadná az állam.

Kezdőlap    Belföld    Visszakaphatja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

egyház

támogatás

forrás

státusz

magyarországi evangéliumi testvérközösség

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor: a bajnok női kosárcsapat körüli bizonytalanság jól szemlélteti a magyar sport piaci gyengeségeit

Szabados Gábor: a bajnok női kosárcsapat körüli bizonytalanság jól szemlélteti a magyar sport piaci gyengeségeit
Továbbra sem tudni, hogy a magyar bajnok NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata elő tudja-e teremteni a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a következő szezonban indulhasson az Euroligában. A sportközgazdász szerint ez a mostani eset is megmutatta, hogy piaci alapon mennyire nehéz szponzorokat bevonni a magyar sportba. Azt gondolja, ennek az a fő oka, hogy nincs akkora fogyasztói és médiafigyelem a hazai sportéletben, mint amekkorát egy komoly piaci szereplő vagy szponzor igényelne.
Tarr Zoltán az MMA elnökének közreműködésével dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját

Tarr Zoltán az MMA elnökének közreműködésével dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját

Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések. Ez vár ránk a kulturális élet területén is – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebookon azután, hogy éjjel megjelent az egyes tárcák feladatait felsoroló úgy nevezett statútumrendelet. Az MMA üdvözölte a kultúrpolitikára vonatkozó kormányrendeletet.
 

Orbán Anita máris állománygyűlést hirdetett, a büféhez is hozzányúlt

Az egyik kormányszóvivő elmagyarázta, miért így zajlott az ópusztaszeri tájékoztató

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva – pontos számokkal szolgáltak a piaci szakértők

Ennyit fog érni a lakásod fél év múlva – pontos számokkal szolgáltak a piaci szakértők

Bár végül nem emelkedtek a jegybank által becsült 29%-kal a lakásárak Magyarországon tavaly, még így is az évezred eddigi legnagyobb drágulását tapasztalhattuk itthon az év végére kimutatott 23,5%-os adattal. A várakozások szerint a továbbiakban az Otthon Startot övező kezdeti lelkesedés lanyhulásával enyhül az árnyomás, de hogy vajon a közel-keleti válság, illetve az új kormány törvényalkotása közepette pontosan mennyire, arról friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben 11 ingatlanszakértőt kérdeztünk hangulatfelmérésünk első részében. A hamarosan megjelenő második rész Budapestre fókuszál majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változást jelentettek be a 2026-os Sziget kapcsán: ezt senki nem látta jönni, ilyen még nem volt

Óriási változást jelentettek be a 2026-os Sziget kapcsán: ezt senki nem látta jönni, ilyen még nem volt

Augusztus 9-én, a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján mintegy félszáz hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagyszínpadára, hogy közösen tisztelegjenek Bródy János életműve előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi says US-China relations world's 'most important' as Trump praises talks at state banquet

Xi says US-China relations world's 'most important' as Trump praises talks at state banquet

Earlier, the White House said the two presidents discussed trade, oil and Iran during a meeting that lasted nearly two hours.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 12:46
Leváltaná a modellváltást a Budapesti Corvinus Egyetem
2026. május 14. 12:34
Reagáltak a nagy hazai cirkuszok Gajdos László bejelentésére
×
×