Drónnal találtak meg egy többszörösen körözött magyar férfit – videó

Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A közlemény szerint a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el.
A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről.
Mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását.
A férfi ellen érvényben volt másik két, a Fővárosi Törvényszék által garázdaság és ittas járművezetés miatt kiadott elfogatóparancs is.
A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a X. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették.
