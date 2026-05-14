2026. május 14. csütörtök Bonifác
Michael Wallace Banach apostoli nuncius, vatikáni nagykövet beszédet mond a 14. Diplomata jótékonysági vásáron a Bálna Honvédelmi Központban 2025. november 16-án.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Távozik Magyarország apostoli nunciusa

Infostart / MTI

Négy év után távozik hivatalából Michael Wallace Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután XIV. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki – közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata.

Mint írták: Michael Wallace Banach érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá.

Az azóta eltelt négy év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben.

A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetesközösségekkel és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét – olvasható a közleményben.

