Távozik Magyarország apostoli nunciusa

Mint írták: Michael Wallace Banach érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá.
Az azóta eltelt négy év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben.
A nuncius szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetesközösségekkel és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét – olvasható a közleményben.