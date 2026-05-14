Lemondott egy brit miniszter, ő pályázhat a kormányfői tisztségre

Lemondását bejelentő levelében Streeting közölte, hogy már nincs bizalma a kormányfő vezetői képességeiben, és leszögezte azt a véleményét, hogy a következő választásokra már nem Starmer vezeti a Munkáspártot.

Wes Streeting neve jó ideje kering a brit sajtóban Starmer legvalószínűbb kihívójaként.

Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka – 81 képviselő – közös nyilatkozatot terjesszen elő, amelyben megnevezik az általuk támogatott utódjelöltet.