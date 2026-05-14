2026. május 14. csütörtök Bonifác
Wes Streeting szociális és egészségügyi miniszter a BBC brit közszolgálati rádiónak nyilatkozik a kormányzó brit Munkáspárt liverpooli kongresszusának második napi tanácskozásán 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Lemondott egy brit miniszter, ő pályázhat a kormányfői tisztségre

Infostart / MTI

Bejelentette lemondását csütörtökön Wes Streeting brit egészségügyi miniszter. Streeting az általános várakozások szerint arra készül, hogy elindítsa a Keir Starmer miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárást a kormányzó Munkáspárton belül.

Lemondását bejelentő levelében Streeting közölte, hogy már nincs bizalma a kormányfő vezetői képességeiben, és leszögezte azt a véleményét, hogy a következő választásokra már nem Starmer vezeti a Munkáspártot.

Wes Streeting neve jó ideje kering a brit sajtóban Starmer legvalószínűbb kihívójaként.

Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi Labour-frakció tagjainak 20 százaléka – 81 képviselő – közös nyilatkozatot terjesszen elő, amelyben megnevezik az általuk támogatott utódjelöltet.

nagy-britannia

kormányválság

keir starmer

wes streeting

Már csak az időpontja kérdéses Keir Starmer bukásának? Gálik Zoltán a lehetséges forgatókönyvekről beszélt

A közvélemény-kutatások eredményei és a „politikai rezgések” alapján a Budapesti Corvinus Egyetem docense arra számít, hogy Keir Starmer elveszíti a kormányfői tisztséget. Nem biztos, hogy egyik napról a másikra kell távoznia, Gálik Zoltán inkább azt valószínűsíti, hogy egy hosszabb eljárás végén lesz vezetőcsere a Munkáspárt élén. Sokan úgy vélik, Nigel Farage pártja, a Reform UK lehet a nagy nyertese ennek az időszaknak, de a szakértő felhívta a figyelmet egy komoly ellentmondásra velük kapcsolatban.
 

Jótékony célra ajánlották fel a végkielégítésüket a távozó kormánytagok

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.
 

Az egyik kormányszóvivő elmagyarázta, miért így zajlott az ópusztaszeri tájékoztató

Republikon: több oka is van, hogy Budapest most egy ideig tiszás lesz

Megszűnt a veszélyhelyzet törvényi állapota Magyarországon

Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
Radikális fegyverkezésbe kezd az Egyesült Államok: dollármilliárdokból építik fel a jövő nukleáris flottáját

Az Egyesült Államok haditengerészete a 2027–2031-es költségvetési időszakra szóló védelmi tervében közel 125 milliárd dollárt különít el tengeralattjáró-programokra, ami a fegyvernem történetének egyik legnagyobb beruházási csomagja - jelentette a Naval News.

Döbbenetes: pont egy állatmentő lopta el a százezres luxusmacskát, siralmas állapotban találtak rá

Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség egy állatmentő egyesület vezetőjével szemben, aki egy nagy értékű macskát lopott el.

Wes Streeting resigns as health secretary, saying he has lost confidence in PM's leadership

Streeting tells Keir Starmer there should be a leadership contest with "the best possible field of candidates". Sources say Angela Rayner would be prepared to enter if necessary.

2026. május 14. 15:10
Már csak az időpontja kérdéses Keir Starmer bukásának? Gálik Zoltán a lehetséges forgatókönyvekről beszélt
2026. május 14. 13:22
Amerikai-kínai csúcs „egy orosz géppel” kiegészülve – Felmutatható eredményekre készül mindkét elnök a szakértő szerint
