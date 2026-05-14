Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés magyarságpolitikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Tarr Zoltán az MMA elnökének közreműködésével dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját

Infostart / MTI

Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések. Ez vár ránk a kulturális élet területén is – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebookon azután, hogy éjjel megjelent az egyes tárcák feladatait felsoroló úgy nevezett statútumrendelet. Az MMA üdvözölte a kultúrpolitikára vonatkozó kormányrendeletet.

Közlése szerint a rendelet célja, hogy a csütörtök délutáni átadás-átvételkor „minden feladat átvételre kerüljön a bukott kormánytól”. A Tisza-kormány, az új, saját programján alapuló feladatok elosztásáról, megnevezéséről később, egy statútumrendelet-módosítással fog tudni rendelkezni – tette hozzá a miniszter.

Tarr Zoltán rögzítette: a jelenleg hatályos jogi felállásból, valamint a Tisza-kormány jogállamisági iránti elkötelezettségéből következően fontos tudni, hogy minden most születő jogszabálynak meg kell felelnie a jelenlegi Alaptörvénynek mindaddig, amíg nem indul a Magyar Péter miniszterelnök által szerdán is megerősített alkotmánymódosítási folyamat, majd pedig egy új alkotmányozási folyamat a végén népszavazással megerősített új alkotmánnyal.

„Ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni a munkát és elindíthassuk az érdemi párbeszédet az érintettekkel formálisan, jogi értelemben is kezünkbe kell vegyük a kormányzás felelősségét. Az új kormány visszaadja a döntést az érintettek kezébe, és velük együtt fogunk dönteni az Magyar Művészeti Akadémia (MMA) sorsáról is” – olvasható a bejegyzésben.

Átláthatóság, párbeszéd és nem titokban hozott döntések. Ez vár ránk a kulturális élet területén is. „Szabadítsuk fel együtt közösségeinket és a magyar kultúrát” – írta Tarr Zoltán.

Az MMA üdvözli a kultúrpolitikára vonatkozó kormányrendeletet

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) üdvözli a kormány rendeletét, amelynek értelmében a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért felelős miniszter az MMA elnökének közreműködésével dolgozza ki a kormány kultúrpolitikáját, felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért.

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 90/2026. (V. 13.) kormányrendelet csütörtökön lépett hatályba. Az MMA tevékenységével méltányos és együttműködő partnere lesz az új kulturális kormányzatnak – közölte a köztestület.

A közleményben kiemelik: a jelenlegi legfontosabb közpolitikai célok egyikét a kultúrába való befektetésben látják, a tétje, hogy milyen felkészültségű, mennyire tudatos polgárok fogják alkotni ezt a nemzetet a jövőben. Az e cél megvalósítására irányuló folyamatban – a kormányzaton és az Akadémián túl – minden felelősen gondolkodó szervezetnek és személynek helye van.

Az MMA javaslataival és észrevételeivel kész segíteni a kormány munkáját a köztestület közfeladatai ellátásához kapcsolódóan a társadalmi élet más területein is, így elsősorban – a művészettel történő nevelés által – a közoktatás színvonalának emelésében.

„Nemzetünk szolgálata minden érintett érdeke, erre figyelemmel várja az alkotmányos köztestületként működő Magyar Művészeti Akadémia a kormányzattal és a szakmai szervezetekkel folytatandó közös munkát” – hangsúlyozza a közlemény.

