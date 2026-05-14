Életveszélyes sérülést szenvedett egy őr a jutai laktanyában

Öngyilkossági szándékkal önmaga ellen fordította a szolgálati fegyverét egy fegyveres őr a jutai laktanyában. Hétfő hajnali öt órakor az álla alá tette a fegyver csövét, és meghúzta a ravaszt. Az objektum őrzésével megbízott férfi súlyos fejsérülést szenvedett.

Az eset részleteiről a Sonline.hu érdeklődött a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál, de ott annyi közöltek, hogy mivel nem történt haláleset, nem indítottak közigazgatási eljárást, hogy kivizsgálják a történteket.

A fegyveres biztonsági őr ugyanis élet és halál között lebeg, azóta gépek tartják életben a kórházban. A lap információi szerint azért akarta eldobni az életét, mert nem akarta elfogadni a nyugdíjazását. A Jutában található aktív katonai objektum, az MH LMVIK 12. Radar Század bázisa.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

A gyermekek a kifejezetten nekik létrehozott Kék Vonal számát is tárcsázhatják: 116 111.

Üzenetben: https://kek-vonal.hu/