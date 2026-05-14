2026. május 14. csütörtök Bonifác
A drónnal készített felvételen az 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülő vitorlásverseny mezőnye a rajt előtt Balatonfüred közelében 2024. július 18-án. A Kékszalagra, Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenyére, idén 510 hajó - köztük 8 külföldi - adta le nevezését 38 hajóosztályban és értékelési csoportban.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Elhunyt Tuss Miklós, a Kékszalag hőse

87 éves korában elhunyt a Balaton egyik legismertebb alakja. Tuss Miklós távozásával nemcsak egy háromszoros győztest, hanem a tó egyik legigazibb sportemberét veszítették el.

Ahogy a Kékszalag hivatalos közösségi oldalának megemlékezésében olvasható, a hazai közösség egy igazi sportembert, egy zseniális technikai újítót és egy nagyszerű barátot veszített el. Tuss Miklós neve évtizedek óta összeforrt a tóval - írja a sonline.hu.

A helyi lap emlékeztet arra, hogy a tavalyi Kékszalag versenyen Tuss Miklós a mezőny legidősebb tagjaként állt rajthoz saját építésű hajójával, a Hepp fedélzetén.

Lányával, Rékával együtt megnyerték a Yardstick III/1 kategóriát, majd a befutó után nevetve (bár már betegen) pattant fel a Fifty-Fiftyre, hogy a fiatalokkal együtt száguldozzon az Audi Speed Challenge-en.

Számára a vitorlázás nemcsak verseny, hanem élethosszig tartó szenvedély volt: egyik kedvenc mondása szerint amíg élt, ott volt a helye a rajtvonalon.

Egykori klubja, a TVSK soraival búcsúztak tőle a sporttársak: Miklós idén is készült a szokásos túrájára, de nem tudta megvárni a mancsafot, és elindult egyedül.

Távozásával egy korszak zárult le a Balatonon – teszik hozzá.

Jótékony célra ajánlották fel a végkielégítésüket a távozó kormánytagok

