2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Tóth Krisztián tatamira lép a román Alex Cret elleni mérkõzésen a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi cselgáncstornája 90 kg-os súlycsoportjának selejtezõ körében a párizsi Mars-mezõ Arénában 2024. július 31-én. A magyar cselgáncsozó kikapott, így kiesett a versenybõl.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Közel három évtized után vezetőváltás történt a MJSZ élén

Infostart / MTI

Tóth Krisztián lett vasárnap a Magyar Judo Szövetség tizedik elnöke.

A tokiói olimpia bronzérmese a 28 év után távozó Tóth László tisztségét vette át, aki a magyar sport leghosszabb ideje regnáló szakszövetségi vezetője volt, és a tisztújító közgyűlésre már nem jelöltette magát, mert a továbbiakban az európai szövetség (EJU) elnöki teendőire koncentrál. Utóbbi posztot 2022 óta tölti be.

A leköszönő vezető egy bő negyedórás kisfilmmel búcsúzott el a közgyűléstől, amelyben olyan szakmabeliek méltatták a tevékenységét, mint az olimpiai bajnok Kovács Antal, Hangyási László mesteredző, az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós, az ötkarikás bronzérmes Csernoviczki Éva, a jelenlegi szövetségi kapitány Bor Barna vagy Gombkötő Roland, a judoinfo.hu szaklap főszerkesztője. Elhangzott, hogy Tóth László irányítása alatt három olimpiai, 18 vb- és 61 Eb-érmet gyűjtöttek a magyar dzsúdósok, és az ország 1998 óta három világbajnokságnak, egy Eb-nek, öt Grand Prix-nek, két Grand Slamnek és egy Mesterek Kupájának adott otthont.

A megüresedő elnöki posztra négyen adtak be pályázatot, de a szavazás előtt az ügyvédként tevékenykedő és fordítóirodát üzemeltető Sulányi Péter bejelentette, hogy visszalép a megméretéstől. Így hárman maradtak versenyben, akik közül Tóth Krisztán 70, az üzletember Balogh Levente húsz, az Európa-bajnoki bronzérmes Csizmadia Zoltán pedig nyolc voksot kapott.

„Köszönöm a bizalmat. Többen kérdezték, így szeretném kiemelni, hogy nagyon fontosnak tartom a vidéki sportklubjaink előmozdítását. A tisztségviselők előterjesztéseivel egyetértek, várom már a munkát a szövetség élén” – jelentette ki a 32 éves klasszis, aki az 1953-ban alapított MJSZ tizedik vezetője.

Tóth Krisztián az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar dzsúdósa, pályafutása csúcsaként bronzérmet nyert 90 kilogrammban a 2021-es tokiói olimpián. Világbajnokságokon egy ezüstöt és egy bronzot szerzett, Európa-bajnokságokon két ezüst és három bronz a mérlege, a World Tour-sorozatban pedig nyolc arany-, 15 ezüst- és 11 bronzérmet gyűjtött. Tízszeres magyar bajnokként mindeddig klubjában, az MTK Budapestben edzősködött, illetve időként még elindult hazai versenyeken.

Az új elnökségbe többek között általános alelnöknek az olimpiai és világbajnok Kovács Antalt, szakmai alelnöknek Biró Norbertet, gazdasági alelnöknek Jernei Zoltánt, fejlesztési alelnöknek Szentpétery Arnoldot, kommunikációs és marketing alelnöknek Demény Ádámot, a versenysportolók képviselőjének pedig az Eb-bronzérmes Pupp Rékát választották meg.

A Magyar Judo Szövetség (korábban Magyar Cselgáncs Szövetség) elnökei:

  • 1953-1966: Dániel Ernő
  • 1966-1971: Winkler János
  • 1972-1976: Molnár Elek
  • 1977-1989: Sárközy Dezső
  • 1990-1992: Szegvári Péter
  • 1993-1994: Putnik Bálint
  • 1994-1997: Sepsi László
  • 1997: Króner Ferenc (megbízott elnök)
  • 1998-2026: Tóth László
  • 2026- : Tóth Krisztián

Az Egyesült Államok és Kína közötti ritkaföldfém-megállapodás továbbra is érvényben van, annak meghosszabbításáról a megfelelő időben döntenek – közölte egy magas rangú amerikai tisztségviselő vasárnap újságírókkal a Reuters tudósítása alapján.

A német hírügynökség érdeklődésére a hivatal azt közölte, a volt német kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet.

No details have been released of Iran's response - or the US proposals - designed to bring the war to an end.

