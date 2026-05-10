Közel három évtized után vezetőváltás történt a MJSZ élén

A tokiói olimpia bronzérmese a 28 év után távozó Tóth László tisztségét vette át, aki a magyar sport leghosszabb ideje regnáló szakszövetségi vezetője volt, és a tisztújító közgyűlésre már nem jelöltette magát, mert a továbbiakban az európai szövetség (EJU) elnöki teendőire koncentrál. Utóbbi posztot 2022 óta tölti be.

A leköszönő vezető egy bő negyedórás kisfilmmel búcsúzott el a közgyűléstől, amelyben olyan szakmabeliek méltatták a tevékenységét, mint az olimpiai bajnok Kovács Antal, Hangyási László mesteredző, az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós, az ötkarikás bronzérmes Csernoviczki Éva, a jelenlegi szövetségi kapitány Bor Barna vagy Gombkötő Roland, a judoinfo.hu szaklap főszerkesztője. Elhangzott, hogy Tóth László irányítása alatt három olimpiai, 18 vb- és 61 Eb-érmet gyűjtöttek a magyar dzsúdósok, és az ország 1998 óta három világbajnokságnak, egy Eb-nek, öt Grand Prix-nek, két Grand Slamnek és egy Mesterek Kupájának adott otthont.

A megüresedő elnöki posztra négyen adtak be pályázatot, de a szavazás előtt az ügyvédként tevékenykedő és fordítóirodát üzemeltető Sulányi Péter bejelentette, hogy visszalép a megméretéstől. Így hárman maradtak versenyben, akik közül Tóth Krisztán 70, az üzletember Balogh Levente húsz, az Európa-bajnoki bronzérmes Csizmadia Zoltán pedig nyolc voksot kapott.

„Köszönöm a bizalmat. Többen kérdezték, így szeretném kiemelni, hogy nagyon fontosnak tartom a vidéki sportklubjaink előmozdítását. A tisztségviselők előterjesztéseivel egyetértek, várom már a munkát a szövetség élén” – jelentette ki a 32 éves klasszis, aki az 1953-ban alapított MJSZ tizedik vezetője.

Tóth Krisztián az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar dzsúdósa, pályafutása csúcsaként bronzérmet nyert 90 kilogrammban a 2021-es tokiói olimpián. Világbajnokságokon egy ezüstöt és egy bronzot szerzett, Európa-bajnokságokon két ezüst és három bronz a mérlege, a World Tour-sorozatban pedig nyolc arany-, 15 ezüst- és 11 bronzérmet gyűjtött. Tízszeres magyar bajnokként mindeddig klubjában, az MTK Budapestben edzősködött, illetve időként még elindult hazai versenyeken.

Az új elnökségbe többek között általános alelnöknek az olimpiai és világbajnok Kovács Antalt, szakmai alelnöknek Biró Norbertet, gazdasági alelnöknek Jernei Zoltánt, fejlesztési alelnöknek Szentpétery Arnoldot, kommunikációs és marketing alelnöknek Demény Ádámot, a versenysportolók képviselőjének pedig az Eb-bronzérmes Pupp Rékát választották meg.

A Magyar Judo Szövetség (korábban Magyar Cselgáncs Szövetség) elnökei: