2026. április 29. szerda Péter
Vály Judit, az Euroleasing Zrt. vezérigazgatója (b8) és Gyulay Zsolt, a MOB elnöke (b9) az új autók átadásán a Hungaroringen 2026. április 29-én. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új mobilitási partnerének köszönhetõen 21 sportoló vehetett át új autót és vezetheti azt a Los Angeles-i olimpiai felkészülés során.
Sztársportolók a Hungaroringen: mindannyian új autóval távoztak

InfoRádió / MTI

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új mobilitási partnerének köszönthetően 21 sportoló vehetett át új autót szerdán a Hungaroringen, és vezetheti azt a Los Angeles-i felkészülés során.

Gyulay Zsolt elnök az eseményen kiemelte, a MOB számára kiemelten fontos, hogy a magyar csapat tagjai a lehető legjobb körülmények között készülhessenek a következő játékokra.

„Ezért külön öröm számunkra, hogy támogatóink köre új, innovatív mobilitási partnerrel bővült az Euroleasing és a Green Motion révén” – nyilatkozott Gyulay Zsolt.

Hozzátette, az Euroleasinggel régi múltra tekint vissza a kapcsolat, a cég felkérésére harminc évvel ezelőtt ő és Fábián László főtitkár is tagja volt annak a bírálóbizottságnak, amely eldöntötte, kik lesznek a Sydney Klub tagjai, és kik kaphatnak autót a felkészüléshez.

„Az volt az első, ilyen jellegű kezdeményezés. Azóta szerencsére hagyománya van a mobilitási partnerségnek, és a mostani együttműködés révén 21 kiváló sportolónk jut gépjárműhasználati lehetőséghez. A megbízható és rugalmas közlekedés kulcsfontosságú a versenyzők életében, hiszen edzésekre, versenyekre és edzőtáborba kell eljutniuk, gyakran szoros időbeosztás mellett” – mondta.

Mogyoród, 2026. április 29. Guzi Blanka világ- és Európa-bajnok öttusázó, Bragmayer Zsanett triatlonista, Gyertyás Róza cselgáncsozó, Bõhm Csaba öttusázó és Németh Nándor úszó (b-j) az új autók átadásán a Hungaroringen 2026. április 29-én. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új mobilitási partnerének köszönhetõen 21 sportoló vehetett át új autót és vezetheti azt a Los Angeles-i olimpiai felkészülés során. MTI/Máthé Zoltán
Mogyoród, 2026. április 29. Guzi Blanka világ- és Európa-bajnok öttusázó, Bragmayer Zsanett triatlonista, Gyertyás Róza cselgáncsozó, Bõhm Csaba öttusázó és Németh Nándor úszó (b-j) az új autók átadásán a Hungaroringen 2026. április 29-én. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új mobilitási partnerének köszönhetõen 21 sportoló vehetett át új autót és vezetheti azt a Los Angeles-i olimpiai felkészülés során. MTI/Máthé Zoltán

Vály Judit, az idén 35 éves Euroleasing vezérigazgatója hangsúlyozta: az együttműködésnek további értékét ad, hogy erősíti a versenysport hátterét biztosító összefogást, amelyre a magyar élsport hosszú távú sikerei épülhetnek.

A sportági szakszövetségek javaslata alapján a következő sportolók kaptak autókat: Battai Sugár Katinka, Nagy Dávid, Rabb Krisztián (vívás); Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Németh Nándor (úszás); Csikós Zsóka, Juhász István Dávid, Kollár Kristóf (kajak-kenu); Molnár Attila, Kozák Luca (atlétika); Losonczi Dávid, Fritsch Róbert Attila (birkózás); Guzi Blanka, Bőhm Csaba (öttusa); Gyertyás Róza (dzsúdó); Akilov Pylyp (ökölvívás); Major Veronika (sportlövészet); Mészáros Krisztofer (torna); Bragmayer Zsanett (triatlon); az egy fő tekvondóst később jelöli ki a szövetség.

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

125 éves múlttal 100 országban van jelen a Richter Gedeon Gyógyszergyár. A vállalat árbevétele 2025-ben elérte a 2,3 milliárd eurót, amelynek 93 százaléka nem Magyarországról származik – mondta a társaság rendes éves közgyűlésén Vizi E. Szilveszter, a Richter igazgatósági elnöke. A vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor pedig bejelentette: idén a tavalyi adózott eredmény után 120 milliárd forint osztalékot fizetnek, de a Richter hajlandó elhalasztani az osztalékfizetést az alapítványi részvényesek számára.
Elutasította Donald Trump amerikai elnök Irán békeajánlatát és inkább a perzsa állam elleni blokád fenntartását részesíti előnyben, miközben katonai műveleteket is tervez - jelentette az Axios.

A FIFA az utolsó pillanatban harcolhatja ki a szövetségi adómentességet mind a 48 résztvevő nemzeti szövetség számára a nyári világbajnokságra.

The 45-year-old suspect has a history of serious violence and mental health issues, police say. They also say he attempted to stab officers while being arrested.

