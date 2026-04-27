A hat érem szép teljesítmény, de van azért hiányérzetünk is – Bácsi Péter értékelte a birkózó-Eb-t

A magyar versenyzők három ezüst- és három bronzérmet szereztek a Tiranában rendezett birkózó Európa-bajnokságon. A kötöttfogásúaknál Szőke Alex és Vitek Dárius, a szabadfogásúaknál Bajcajev Vlagyiszlav lett ezüstérmes, míg bronzérmet nyert a kötöttfogású Fritsch Róbert és Lévai Zoltán, valamint a szabadfogású Muszukajev Iszmail.

A Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója az InfoRádióban azt mondta, előzetesen bízott benne, hogy legalább egy magyar aranyérem is születik az albániai Európa-bajnokságon, de összességében azt gondolja, hogy a hat érem és a három döntős szereplés jó teljesítmény. Ugyanakkor Bácsi Péter nem tagadta, hogy

van benne némi hiányérzet, hiszen mindig azért dolgoznak, hogy minél többször hallhassák a magyar himnuszt az adott versenyen.

A tavalyi, pozsonyi Eb-n két magyar aranyéremnek is örülhettünk, idén sajnos nem állhatott fel magyar a dobogó legfelső fokára. A szakmai igazgató bízik benne, hogy a következő világversenyen ez is megadatik majd. Kiemelte, hogy a tiranai Eb értékelésénél nemcsak az érmet szerző magyar versenyzők érdemelnek dicséretet, hanem azok is, akik az ötödik helyen végeztek. Négy ilyen birkózónk volt ezúttal, és velük kapcsolatban Bácsi Péter megjegyezte, hogy mindegyikük esetében apróságokon múlt, hogy nem szereztek érmet.

A női szakág viszont dobogós helyezés nélkül maradt Tiranában, ami miatt szintén van hiányérzet a szakmai igazgatóban.

Összességében ugyanakkor úgy véli, sikeres volt ez az Európa-bajnokság és sok értékes, hasznos tapasztalatot szereztek a magyar résztvevők.

Jövőre már kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, ami Bácsi Péter szerint rendkívül nehéz lesz. Mint fogalmazott, tulajdonképpen már ez az év is az erre való felkészülésről szól. 2026-ban már az első rangsoroló verseny része lesz az olimpiai kvalifikációnak, ami a korábbiakhoz képest megújul. A szakmai igazgató megjegyezte: mindenképpen pozitívum, hogy a magyar indulók Tiranában megmutatták, ott vannak Európa legjobbjai között. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az olimpiai kvalifikáció során „a világgal kell felvenni a versenyt”.

Hozzátette: el kell ismerni, hogy az európai birkózás „egy picit leszakadt” a világ többi országához képest. Mint fogalmazott,

Európa „korábbi domináns szerepe az utóbbi időben egy picit elhalványult”.

Éppen ezért Bácsi Péter szerint „fel kell kötni a gatyát”, mert főleg szabadfogásban az ázsiaiak és az amerikaiak nagyon jönnek föl, a nőknél pedig a dél-amerikaiak szerepelnek egyre kiemelkedőbben. Egyre komolyabb riválisok tűnnek fel, és velük kell megküzdeni az ötkarikás kvótákért.

A Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója úgy fogalmazott, a feladat adott, kőkeményen kell dolgozni a következő időszakban. „Nem olyan könnyű a helyzetünk, hiszen viszonylag szűk utánpótlásbázisból építkezünk. Ennek ellenére mindig azt mondom, hogy a magyar birkózás sokszor az erején felül teljesít. Erre jó bizonyíték, hogy milyen nagyszerű eredményeket tudunk elérni az Európa- és világbajnokságokon, pedig elég kis létszámú utánpótlásra hagyatkozhatunk” – mondta Bácsi Péter.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

