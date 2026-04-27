Nyitókép: Facebook/Magyar Birkózók Szövetsége

A hat érem szép teljesítmény, de van azért hiányérzetünk is – Bácsi Péter értékelte a birkózó-Eb-t

Infostart / InfoRádió

A Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója az InfoRádióban azt mondta, reménykedtek benne, hogy az ezüstök és a bronzok mellett legalább egy aranyéremnek is örülhetünk Tiranában, illetve a női szakágtól is többet vártak a kontinensviadalon. Figyelmeztetett, hogy Európa korábbi domináns szerepe az utóbbi időben egy picit elhalványult, ami intő jel az olimpiai kvalifikációs időszakra nézve.

A magyar versenyzők három ezüst- és három bronzérmet szereztek a Tiranában rendezett birkózó Európa-bajnokságon. A kötöttfogásúaknál Szőke Alex és Vitek Dárius, a szabadfogásúaknál Bajcajev Vlagyiszlav lett ezüstérmes, míg bronzérmet nyert a kötöttfogású Fritsch Róbert és Lévai Zoltán, valamint a szabadfogású Muszukajev Iszmail.

A Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója az InfoRádióban azt mondta, előzetesen bízott benne, hogy legalább egy magyar aranyérem is születik az albániai Európa-bajnokságon, de összességében azt gondolja, hogy a hat érem és a három döntős szereplés jó teljesítmény. Ugyanakkor Bácsi Péter nem tagadta, hogy

van benne némi hiányérzet, hiszen mindig azért dolgoznak, hogy minél többször hallhassák a magyar himnuszt az adott versenyen.

A tavalyi, pozsonyi Eb-n két magyar aranyéremnek is örülhettünk, idén sajnos nem állhatott fel magyar a dobogó legfelső fokára. A szakmai igazgató bízik benne, hogy a következő világversenyen ez is megadatik majd. Kiemelte, hogy a tiranai Eb értékelésénél nemcsak az érmet szerző magyar versenyzők érdemelnek dicséretet, hanem azok is, akik az ötödik helyen végeztek. Négy ilyen birkózónk volt ezúttal, és velük kapcsolatban Bácsi Péter megjegyezte, hogy mindegyikük esetében apróságokon múlt, hogy nem szereztek érmet.

A női szakág viszont dobogós helyezés nélkül maradt Tiranában, ami miatt szintén van hiányérzet a szakmai igazgatóban.

Összességében ugyanakkor úgy véli, sikeres volt ez az Európa-bajnokság és sok értékes, hasznos tapasztalatot szereztek a magyar résztvevők.

Jövőre már kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, ami Bácsi Péter szerint rendkívül nehéz lesz. Mint fogalmazott, tulajdonképpen már ez az év is az erre való felkészülésről szól. 2026-ban már az első rangsoroló verseny része lesz az olimpiai kvalifikációnak, ami a korábbiakhoz képest megújul. A szakmai igazgató megjegyezte: mindenképpen pozitívum, hogy a magyar indulók Tiranában megmutatták, ott vannak Európa legjobbjai között. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az olimpiai kvalifikáció során „a világgal kell felvenni a versenyt”.

Hozzátette: el kell ismerni, hogy az európai birkózás „egy picit leszakadt” a világ többi országához képest. Mint fogalmazott,

Európa „korábbi domináns szerepe az utóbbi időben egy picit elhalványult”.

Éppen ezért Bácsi Péter szerint „fel kell kötni a gatyát”, mert főleg szabadfogásban az ázsiaiak és az amerikaiak nagyon jönnek föl, a nőknél pedig a dél-amerikaiak szerepelnek egyre kiemelkedőbben. Egyre komolyabb riválisok tűnnek fel, és velük kell megküzdeni az ötkarikás kvótákért.

A Magyar Birkózó Szövetség szakmai igazgatója úgy fogalmazott, a feladat adott, kőkeményen kell dolgozni a következő időszakban. „Nem olyan könnyű a helyzetünk, hiszen viszonylag szűk utánpótlásbázisból építkezünk. Ennek ellenére mindig azt mondom, hogy a magyar birkózás sokszor az erején felül teljesít. Erre jó bizonyíték, hogy milyen nagyszerű eredményeket tudunk elérni az Európa- és világbajnokságokon, pedig elég kis létszámú utánpótlásra hagyatkozhatunk” – mondta Bácsi Péter.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

A Bácsi Péterrel készült teljes interjút péntek este fél nyolc után az InfoRádió Ötkarika című műsorában hallgathatják meg.

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben
Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Igazi „nagyágyúk” távoznak a Parlamentből – íme az üzenetük, és a reakciók

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. A KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem.
 

Sikerrel járt a győri polgármester: elkezdheti átvilágítani a Győr-Szol pénzügyeit Pintér Bence

Sikerrel járt a győri polgármester: elkezdheti átvilágítani a Győr-Szol pénzügyeit Pintér Bence

A győri polgármester közölte: másfél év után visszakapta adatbetekintési jogát az önkormányzati cégeknél, ezzel megkezdődhet a városi vállalatok átfogó átvilágítása. Ezt a jogosultságot korábban a fideszes közgyűlési többség vonta meg tőle, ami Pintér Bence szerint jelentősen megnehezítette a cégek gazdálkodásának ellenőrzését, beleértve a Győr-Szol aggályos pénzügyi működését is.

Megmentették az orvosok az Aston Villa focistáját: nagyon közel volt a tragédia

Megmentették az orvosok az Aston Villa focistáját: nagyon közel volt a tragédia

Missy Bo Kearns, az Aston Villa és az angol női válogatott középpályása nyíltan beszélt márciusi vetéléséről, valamint az azt kísérő életveszélyes szövődményről.

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

White House says Trump 'stands by' Secret Service as shooting suspect due in court

A White House official says Trump thinks his agents "did an excellent job neutralising the shooter and moving the President, First Lady, Vice President and cabinet to safety".

2026. április 27. 14:08
Elképesztő csúcsok az Ultrabalatonon: „Négy harminccal” nyomta végig az új körrekordot Bódis Tamás
2026. április 27. 13:32
Újra hokitörténelmet írt Wayne Gretzky
