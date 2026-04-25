2026. április 25. szombat Márk
Nyitókép: Unsplash.com

Rémisztő pillanatok a Kisvárda–Diósgyőr mérkőzséen

Infostart / MTI

A Kisvárda 2–1-re kikapott otthon a biztosan búcsúzó Diósgyőrtől szombaton a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában.

Nem sok említésre méltó esemény történt az első húsz percben, kezdeményezőbb volt a Kisvárda, de sokáig nem jelentett komoly veszélyt a kapura. Kevés támadást tudott vezetni a DVTK, a középpályát a hazai csapat uralta, a vendégek leginkább a védekezéssel törődtek. Aztán amikor a Diósgyőr feljebb lépett, majd labdát vesztett az ellenfél térfelén, Matanovic futott el a jobb oldalon, a 16-oson belülre érve egy csellel tiszta helyzetet alakított ki magának, és kilőtte a jobb alsó sarkot.

Továbbra is a Kisvárda játszott fölényben, a 33. percben azonban labdát vesztett a védekező harmadban, majd Colley próbálkozott lövéssel az ötös magasságában kissé jobbról, Jovicic pedig igyekezett blokkolni a próbálkozást. A játékvezető Hanyecz Bence elsőre szögletet jelzett, majd VAR-elemzés után büntetőt ítélt, mert a hazai védő rátartott a vendégek csatárának lábára. A 11-est Pető értékesítette.

Demeter és Melnyik összefejelt a 45. percben, előbbi az arcán sérült meg, a mentősökkel, hordágyon hagyta el a pályát, Kiss Bálint állt be a helyére. Melnyiknek vérzett a feje, de ő kötéssel vissza tudott térni.

Élénkebb volt a játék a második félidő elején, ami részben annak volt köszönhető, hogy a DVTK bátrabban futballozott. Pár perc elteltével fordított a vendégcsapat: labdaszerzés után Kovalenko remekül indította Colleyt, aki lefutotta védőjét, és 12-13 méterről, középről a kapuba lőtt. A Kisvárda nem tudott igazán felpörögni, mindkét oldalon volt egy kapufa, de az eredmény nem változott. A hazaiak játékosa, Molnár Gábor a 90. percben egymás után két sárga lapot kapott, egyet sérülés szimulálásáért, egyet pedig reklamálásért, így el kellett hagynia a pályát.

A DVTK – melyben több saját nevelésű fiatal játékos is helyet kapott – a második félidőre feljavult, és megdolgozott a három pontért.

A DVTK kiesése az előző fordulóban dőlt el, ez után menesztették Nebojsa Vignjevic vezetőedzőt, a helyét a bajnokság végéig a korábbi másodedző Takács Péter vette át, aki győzelemmel debütált. A Diósgyőr február 14-e után először nyert a bajnokságban.

A hazai csapat maradt a hetedik helyen, a vendég együttes pedig nem is tudott volna változtatni, és most már biztosan a 11. helyen fejezi be az idényt.

Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Magyar Péter megnevezte miniszterelnök-helyettesét

Az új egészségügyi miniszter szerint az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”

A VMSZ elnökével tárgyalt Magyar Péter, súlyos kérdések is felmerültek

Teljes átvilágítást helyezett kilátásba a honvédségnél a leendő miniszter

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei

Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei

Pénteken újabb nevek derültek ki a leendő Tisza-kormány miniszterei közül, Magyar Péter bejelentette a gyermek- és oktatási miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, és az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztérium vezetőjét is, ezzel már 12 miniszter neve ismert a 16 fős leendő kabinetből. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a fennmaradó négy miniszteri hely várományosait jövő héten ismerhetjük meg.

Kitüntetést kapott Ágoston Gergely, Horvátország legidősebb aktív idegenvezetője

Kitüntetést kapott Ágoston Gergely, Horvátország legidősebb aktív idegenvezetője

Turisták ezreinek mutatta be Lovran és a környék történetét, különös figyelmet fordítva a magyar vonatkozású emlékekre.

Explosions and gunfire as armed groups launch co-ordinated attacks across Mali

Explosions and gunfire as armed groups launch co-ordinated attacks across Mali

Witnesses report clashes in the centre and north, in what has been described as the largest jihadist attack in years.

