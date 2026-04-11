Micsoda halszörnyet fogtak Maconkán!

A Maconkai-tórendszeren új rekord született, amikor egy 25,25 kilós nyurgaponty került partra április 7-én, kedden hajnalban – írta meg a Pecaverzum.

A kapás Novák Györgyé, aki kevéssel éjfél után fogta kézbe a 95 centis, 78 centis testkerületű halat, amelyet előzőleg bojlival csalt horogra.

A korábbi csúcstartó egy 24,25 kilós nyurgaponty volt, amelyet Ondrésik Tamás fogott 2024. október 6-án, majdnem ugyanitt. Az a hal 93 centiméteres hosszal és 80 centiméteres kerülettel került be a rekordlistába.

Novák György már évekkel ezelőtt is kiemelkedő teljesítményt ért el: 2022. szeptember 24-én fogta meg az 1000. hitelesített rekordhalát, egy 19,97 kilós nyurgapontyot – ugyancsak a gáti szakaszon. Azóta már 1359-re növelte rekordhalai számát.