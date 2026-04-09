Megállította a spanyol válogatott a magyarokat

Mivel ebből a négyesből már mindegyik csapat biztosította a helyét a sorozat szuperdöntőjében, ezért kisebb téttel bírt az összecsapás, ugyanakkor a Sydneyben sorra kerülő végjáték könnyebb negyeddöntős mérkőzéséért még küzdenek a gárdák.

A tavalyi szingapúri vb fináléjában a spanyolok örülhettek, januárban a belgrádi Eb középdöntőjében viszont a magyarok diadalmaskodtak, elütve ezzel a címvédés lehetőségétől riválisukat. A magyarok keretéből ezúttal Jansik Szilárd és Fekete Gergő maradt ki.

A két rutinos világbajnok pihentetésével még tovább fiatalított magyar csapat az első negyedben tudta tartani a lépést a spanyolokkal, akik azonban a második játékrészben ellenállhatatlanul játszva hét gólt szereztek, és jelentős előnyre tettek szert (10-6).

A rivális innentől már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést és magabiztosan diadalmaskodott.

Varga Zsolt együttese korábbi csoportgyőzelmével már biztosította helyét a sorozat szuperdöntőjében, így a mostani végjáték csak a későbbi kiemelésről dönt. A magyar válogatott 12 vízbe ugró mezőnyjátékosából 9-en 2000 után születtek.

A magyar csapat a pénteki szünnapot követően szombaton a házigazda görögök ellen folytatja, majd vasárnap az olaszok ellen zárja a viadalt, ahonnan összesen öt csapat jut a Sydneyben július 20-26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

Férfi világkupa, selejtező (Alexandropolisz), az 1-4. helyért, 1. forduló:

Spanyolország–Magyarország 13-9 (3-3, 7-3, 1-1, 2-2)

gól: Varga Vi., Nagy Ád. 2-2, Vigvári Vi., Szalai, Dala, Burián, Vigvári Ve. 1-1