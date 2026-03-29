Reménykeltő igazolás

A budapesti egyesület tájékoztatása szerint a tavaly a klub legjobb utánpótlás-játékosává választott, 16 éves futballista teljesítményére nemzetközi szinten is komoly figyelem irányult az elmúlt időszakban, több jelentős lehetőség is megnyílt előtte, s végül a Hamburger SV projektje mellett döntött. A csatár a szezon hátralévő részében még kék-fehérben szerepel, mielőtt Németországban folytatná pályafutását.

Polyák Balázs klubmenedzser az M1 aktuális csatornának elmondta, főként a versenyszelleme emelte ki Vasziljevicset a társai közül, emellett a posztja is keresettnek számít a nagy kluboknál. „Még el kell jutnia a felnőtt csapatig, de a transzfer értéke azt mutatja, hogy jó esélye van erre. Jelenleg az U17-es válogatottat erősíti, de a képességeivel reális cél, hogy középtávon felnőtt a válogatottnak is a segítségére legyen" – fejtette ki.

A 191 centis játékos édesapja, a szintén a német Cottbusnál is megfordult Vasziljevics Dusan.

Szerinte a fejlődés szempontjából ez egy óriási lépés, és ilyenkor nemcsak a pénzt és a klub nevét kell nézni, hanem azt is, hogy hol tudnak a játékossal a legjobban foglalkozni.

„A Hamburg az első csapatában számít rá, egyébként a Newcastle, az FC Bruges és a Marseille is meg akarta szerezni. A hamburgiak szerint Andrej Európa egyik legnagyobb tehetsége, több mint tíz meccsen nézték meg, s végül hároméves szerződést kötöttünk egy két és fél milliós transzfer keretében" – jelentette ki.