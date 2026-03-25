ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.14
usd:
337.82
bux:
122067.8
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzõközpontjában 2026. március 24-én. A magyar válogatott Szlovéniával játszik felkészülési mérkõzést március 28-án a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szoboszlai Dominik „divatikon”, Instáját megszállták a Real-szurkolók

Infostart

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya luxusautóval érkezett a telki összetartásra, a hazatérés alkalmából pedig igazán extravagáns öltözetet választott. Egy exkluzív fotósorozatban mutatta be, milyen volt a hazaút Angliából, posztjához pedig százával érkeztek kérések azzal kapcsolatban, hogy igazoljon a Real Madridhoz.

Szoboszlai Dominik a Liverpool szombati, Brighton elleni, 2–1-re elveszített mérkőzése után hamar hazatért a válogatott szünetre, és vasárnap már a 25 éves középpályás indította el a 11,7 kilométeres Szoboszlai-futam mezőnyét a minden korábbi rekordot megdöntő Vivicittán.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a hét elején pedig egy sötét színű Lamborghinivel gurult be a telki edzőközpontba, és extravagáns ruhát választott a hazatérés alkalmából. Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán exkluzív fotósorozatban mutatta be, hogyan készült a hazaútra, illetve a válogatott összetartáson való megjelenésre.

Az Origo beszámolója szerint a sorozat egy stílusos gardróbszobai tükörszelfivel indul, ahol Szoboszlai Dominik megmutatja a legújabb szettjét. Az utazáshoz az A$AP Rocky exkluzív szemüveg-kollekciójából választott egy darabot, a csuklóján pedig aranyórát viselt. A Liverpool sztárja bézs, bő szárú cargo nadrágot vett fel, virágmintás bordó bőrdzsekibe bújt, kiegészítőként pedig egy nagy, fonott textúrájú bordó tote táskát választott.

A fotók tanúsága szerint felesége, Buzsik Borka és kislánya is Szoboszlai Dominikkal tartott a Budapest felé vezető úton. A kislány láthatóan remekül bírta a repülést és az autózást is.

Beindult a madridi kommentinvázió

Természetesen rengeteg komment érkezett a fotósorozat alá, és nem mindenki az utazást, a családot vagy a labdarúgó szettjét véleményezte, hanem több száz spanyol nyelvű hozzászólás is elárasztotta az oldalt.

A Real Madrid drukkerei ugyanis úgy tűnik, nagyon szeretnék, ha a magyar középpályás a szeretett csapatukhoz igazolna.

A többi között a következő üzenetek, kérések olvashatók a poszt alatt: „te vagy a Real Madrid szépsége!”, „várunk Madridban, te szörnyeteg!”, „a helyed a Bernabéuban van, gyere a királyi gárdához!”

Szoboszlai Dominik menedzsere, Esterházy Mátyás azonban hamar véget vetett a találgatásoknak. „Amikor Dominik ilyen szinten teljesít, normális, hogy az emberek arról beszélnek, mi lehet a következő lépés, vagy van-e ennél is magasabb szint. Számunkra ez most nem kérdés. Nem nézelődünk kifelé vagy máshová” – fogalmazott a menedzser.

A magyar labdarúgó-válogatott a következő napokban két felkészülési meccset játszik, amelyeken vélhetően kulcsszerepet kap Szoboszlai Dominik. Marco Rossi csapata szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik „divatikon”, Instáját megszállták a Real-szurkolók

liverpool fc

real madrid

autó

magyar labdarúgó-válogatott

ruha

szoboszlai dominik

inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Április 29-én kiderül, mennyi osztalékot fizet a Richter

Április 29-én kiderül, mennyi osztalékot fizet a Richter

A Richter Gedeon 2026. április 29-én 10 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését. A közgyűlés helye a Richter központja Budapest: Gyömrői út 34-36 - írja közleményében a Richter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról

Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról

Egy Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális felmérés szerint a ChatGPT messze a legnépszerűbb mesterségesintelligencia-eszköz a régióban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

