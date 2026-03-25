Szoboszlai Dominik „divatikon”, Instáját megszállták a Real-szurkolók

Szoboszlai Dominik a Liverpool szombati, Brighton elleni, 2–1-re elveszített mérkőzése után hamar hazatért a válogatott szünetre, és vasárnap már a 25 éves középpályás indította el a 11,7 kilométeres Szoboszlai-futam mezőnyét a minden korábbi rekordot megdöntő Vivicittán.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a hét elején pedig egy sötét színű Lamborghinivel gurult be a telki edzőközpontba, és extravagáns ruhát választott a hazatérés alkalmából. Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán exkluzív fotósorozatban mutatta be, hogyan készült a hazaútra, illetve a válogatott összetartáson való megjelenésre.

Az Origo beszámolója szerint a sorozat egy stílusos gardróbszobai tükörszelfivel indul, ahol Szoboszlai Dominik megmutatja a legújabb szettjét. Az utazáshoz az A$AP Rocky exkluzív szemüveg-kollekciójából választott egy darabot, a csuklóján pedig aranyórát viselt. A Liverpool sztárja bézs, bő szárú cargo nadrágot vett fel, virágmintás bordó bőrdzsekibe bújt, kiegészítőként pedig egy nagy, fonott textúrájú bordó tote táskát választott.

A fotók tanúsága szerint felesége, Buzsik Borka és kislánya is Szoboszlai Dominikkal tartott a Budapest felé vezető úton. A kislány láthatóan remekül bírta a repülést és az autózást is.

Beindult a madridi kommentinvázió

Természetesen rengeteg komment érkezett a fotósorozat alá, és nem mindenki az utazást, a családot vagy a labdarúgó szettjét véleményezte, hanem több száz spanyol nyelvű hozzászólás is elárasztotta az oldalt.

A Real Madrid drukkerei ugyanis úgy tűnik, nagyon szeretnék, ha a magyar középpályás a szeretett csapatukhoz igazolna.

A többi között a következő üzenetek, kérések olvashatók a poszt alatt: „te vagy a Real Madrid szépsége!”, „várunk Madridban, te szörnyeteg!”, „a helyed a Bernabéuban van, gyere a királyi gárdához!”

Szoboszlai Dominik menedzsere, Esterházy Mátyás azonban hamar véget vetett a találgatásoknak. „Amikor Dominik ilyen szinten teljesít, normális, hogy az emberek arról beszélnek, mi lehet a következő lépés, vagy van-e ennél is magasabb szint. Számunkra ez most nem kérdés. Nem nézelődünk kifelé vagy máshová” – fogalmazott a menedzser.

A magyar labdarúgó-válogatott a következő napokban két felkészülési meccset játszik, amelyeken vélhetően kulcsszerepet kap Szoboszlai Dominik. Marco Rossi csapata szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában.