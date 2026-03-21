ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 21. szombat Benedek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Kerkez Milos, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester United mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. október 19-én.
Nyitókép: Adam Vaughan

Kerkez gólt lőtt, mégis búsulnak a liverpooli magyarok

Infostart

Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban a címvédő Liverpool 2-1-re kikapott a Brighton vendégeként szombaton az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában, a címvédő gólját Kerkez Milos szerezte.

Közlekedési problémák miatt negyedóra késéssel kezdődött a találkozó, amelynek nyolcadik percében Hugo Ekitikét, a vendégek csatárát sérülés következtében le kellett cserélni.

A Liverpool a kezdéstől mezőnyfölényben futballozott, ennek ellenére Danny Welbeck fejesgóljával a hazaiak szereztek vezetést.

Negyedóra múlva Kerkez Milos került a védők mögé, lecsapott a Lewis Dunk által hazafejelt labdára, és átemelte a kimozduló Bart Verbruggen kapus felett.

A magyar válogatott bal oldali védő október után volt ismét eredményes a bajnokságban.

A folytatás már nem alakult ennyire jól a vendégeknek, mivel a Brighton Welbeck újabb találatával az 56. percben újra előnybe került, és a hátralévő bő fél órában több góllal is legyőzhette volna ellenfelét. Kerkez a hajrában megsérült, és a 76. percben cserével elhagyta a pályát, három perccel később pedig Szoboszlai Dominik sárga lapot kapott.

A húszszoros angol bajnok sorozatban harmadik bajnokiján maradt nyeretlen, összességében a szombati volt a tizedik veresége, amely legutóbb a 2015/2016-os idényben fordult elő.

liverpool fc

vereség

kerkez milos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová

A tengerszint emelkedése lehet az egyik legsúlyosabb, a klímaváltozással összefüggő kihívás a kulturális örökség védelmében a következő évtizedekben Dubrovnikban – figyelmeztet a város megbízásából készült, a világörökségi helyszínre vonatkozó felkészülési és kockázatkezelési terv, amelyet az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete készített. Az alelnököt, Ürge-Vorsatz Diánát az InfoRádió kérdezte.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×