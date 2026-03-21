Kerkez gólt lőtt, mégis búsulnak a liverpooli magyarok

Közlekedési problémák miatt negyedóra késéssel kezdődött a találkozó, amelynek nyolcadik percében Hugo Ekitikét, a vendégek csatárát sérülés következtében le kellett cserélni.

A Liverpool a kezdéstől mezőnyfölényben futballozott, ennek ellenére Danny Welbeck fejesgóljával a hazaiak szereztek vezetést.

Negyedóra múlva Kerkez Milos került a védők mögé, lecsapott a Lewis Dunk által hazafejelt labdára, és átemelte a kimozduló Bart Verbruggen kapus felett.

A magyar válogatott bal oldali védő október után volt ismét eredményes a bajnokságban.

A folytatás már nem alakult ennyire jól a vendégeknek, mivel a Brighton Welbeck újabb találatával az 56. percben újra előnybe került, és a hátralévő bő fél órában több góllal is legyőzhette volna ellenfelét. Kerkez a hajrában megsérült, és a 76. percben cserével elhagyta a pályát, három perccel később pedig Szoboszlai Dominik sárga lapot kapott.

A húszszoros angol bajnok sorozatban harmadik bajnokiján maradt nyeretlen, összességében a szombati volt a tizedik veresége, amely legutóbb a 2015/2016-os idényben fordult elő.