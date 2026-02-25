Futballcsoda: mese egy vadászpilótáról, a családról és a Forma-1-es autóról

Miután a tavalyi szezonban bejutott az Európa-liga elődöntőjébe, a távoli északról érkező csapat most a Bajnokok Ligájában kápráztat el mindenkit: idén már legyőzte a Manchester Cityt és az Atlético Madridot, a kieséses szakasz pedig szenzációs kettős győzelmet aratott az Internazionale ellen.

A norvégok, a klubot, az ottani életet ismerők mszerint a sikernek három kulcsszereplője van: Kjetil Knutsen edző, Bjørn Mannsverk mentális edző, csapatpszichológus – korábbi vadászpilóta – és Frode Thomassen, az ügyvezető igazgató.

Kjetil Knutsen kapcsán ismerősei leginkább a munkamániásjelzőt emlegetik. Ötvenhét éves, az előző évtizedben méga harmadosztályban dolgozott, sőt, edzői pályafutása előtt 15 évig egy középiskolában tanított. Egyik hajdani tanítványa, Lise Klaveness jelenleg a Norvég Labdarúgó Szövetség elnöke.

Knutsen ifjúsági edzőként kezdte pályafutását az ötödosztályú Hovdingnál 1995-ben, majd az első csapathoz került, két osztállyal feljebb vitte a csapatot. Már ott is olyan focit játszott, ami több mint húsz évvel később, a Bodø révén, ismerhetünk. A támadójáték megszállottja.

Onnan a Brann korosztályos csapataihoz került, majd 2009-tól a Fyllingsdalen, majd 2014-től az Asane edzője volt. 2017-ben került a Bodø/Glimthez, Aasmund Bjørkan segítójeként. Amikor addigi főnökéből sportigazgató lett, 2018 elején átvette az első csapatot.

Ami ma sikertörténetnek tűnik, nem volt mindig az. A Knutsen által favorizált „kamikáze futball” nem volt mindig kifizetődő. De Knutsen addigra már túl volt néhány csalódáson. Hajdanán a Fyllingsdalen azért meensztette, mert kiesett a csapattal a harmadik osztályba. Akkor 45 éves volt. Ma, 57 évesen sztáredző, még ha fura is ez a titulus a számára.

A norvég lapokban azt olvasni, hogy lelkiismeretfurdalással költözött 2017 januárjában új állomáshelyére, nyolcéves lányát és Alzheimer-kóros édesanyját az ország másik végében hagyta – közel 1500 kilométerre. Ez volt a motivációja: „Száz százalékig a munkádra kell koncentrálnod. Enélkül nem lesz jó minőségű. Teljes elkötelezettségre van szükséged. A családom nélkül sok szabadidőm van – szóval azt a munkára tudom fordítani.”

Semmi sem változott az évek során. „Száz méterre lakik a stadiontól” – mondta róla Frode Thomassen ügyvezető igazgató a GiveMeSportnak 2025 szeptemberében. „Még soha nem találkoztam senkivel, aki ennyire eltökélt lenne a munkájában. Szenvedéllyel közelíti meg. Elég igényes fickó. Különleges.”

„Az edző nagyon gyorsan megérzi, ha valami nincs rendben” – jelent meg a norvég sajtóban Ulrik Saltnes megállapítása két évvel ezelőtt. „Mindig résen van, szinte nyitott szemmel alszik, és azon gondolkodik, hogy vajon a miliő olyan-e, amilyennek lennie kellene. Mint egy őrkutya, olyan.”

Knutsen egy évig pályaedzőként dolgozott, aztán lett vezetőedző, amikor a Bodø/Glimt a másodosztályból visszatért az élvonalba. Az első szezon nehéz volt: három győzelem 14 mérkőzésen, és végül a 11. hely. De a Bodø/Glimtnél nem volt téma az edzőváltás.

A második szezonja előtt Knutsen Morten Kalvenest szerződtette segédedzőnek, akivel az Asanéban dolgozott együtt. „Kjetil azt mondta: »Az előszezonban azt akarom, hogy egy dolgot különösen hangsúlyozz: edzéskultúra, edzéskultúra, edzéskultúra«” – mesélte Kalvenes a The Athleticnek. „Emeltük a lécet a struktúra, a fegyelem és a stabilitás tekintetében. Mindenben. Nagyon tetszett, ahogy a fiúk edzettek. Nagy elkötelezettség, a kritikára adott megfelelő reakció, a visszajelzésekre való nyitottság. Ha egy órát edzettünk, az intenzitás egész órán át ugyanaz volt. Teljes koncentráció még az egyszerű dolgokban is.”

2019-ben a Bodø/Glimt már a második helyen végzett a norvég bajnokságban. Kétszer annyi gólt szereztek, mint az előző szezonban (64 és 32). 2020-ban megnyerték a bajnoki címet, rekordokat felállítva: legtöbb győzelem (26 30 mérkőzésen), legtöbb pont (81), legtöbb gól (103) és a legnagyobb előny a második helyhez képest (19 pont). Bajnok lett a csapat 2021-ben, 2023-ban és 2024-ben is.

2025-ben talán túl nagy erőket vett el a nemzetközi szereplés,a Viking egy ponttal a Bodø/Glimtelőtt végzett. Nem öröm, de mi az a bánat a mostani eufóriához képest. Vagy túlzás az eufória? Lehet, hiszen miközben Európa ünnepel, a norvégok két lábbal a földön állnak.

Más kérdés, hogy gondolkodnak, kombinálnak. Például arról, hogy hiába vannak remek norvég légiósok külföldön (Martin Ödegaard az Arsenal csapatkapitánya, Alexander Sörloth kedden mesterhármast szerzett a Bajnokok ligájában), mi lenne, ha a nyári világbajnokságon a Bodø/Glimt kilenc alaembere játszana, az orosz-angol kapusok és a dán csatáron kívüliek. Persze egy kapussal és Erling Haalanddal kiegészíülve.

A játékosai tapasztalatlanok a nemzetközi porondon? Már nem! 2025 tavaszán a Bodø/Glimt az Európa-liga negyeddöntőjében legyőzte a Laziót – hazai pályán 2–0-ra nyert, idegenben 3–1-re kikapott, úgy jutott tovább, hogy Nyikita Haikin kapus remekelt a szétlövésben. „Az ilyen meccsek a legmagasabb szintű tanulást jelentik” – mondta Knutsen. Amikor a Bodø/Glimtet az Európa-liga elődöntőjében legyőzte a Tottenham , nem fogadta el, hogy ez a határ: „Szentül hiszem, hogy felvehetjük a versenyt ezekkel a csapatokkal.” S most ott van a csapata a BL nyolcaddöntőjében, az előző idény döntősét kiejtve.

A másik kulcsember Bjørn Mannsverk, a korábbi vadászpilóta, aki megtanította a játékosokat ellazulni, meditálni és beszélgetni. Semmi, de tényleg semmi köze nem volt a futballhoz. Nem is érdekelte: mielőtt Bodøhöz csatlakozott, életében összesen egyszer volt meccsen.

Ellenben több mint húsz évig volt katona, vadászpilóta, és a bodø-i NATO légibázison szolgált. A s2001. zeptember 11-i támadások után Afganisztánba, majd 2011-ben Líbiába vezényelték. Egy évvel korábban, 2010-ben, százada részt vett egy mentális tréning projektben. A fő üzenet: „Edzés közben tervezd a harcot.”

A pilótákat arra tanították, hogy meditáljanak, és tartsák meg koncentrációjukat, még unalmas rutinfeladatok ismétlése közben is. Líbiában Mannsverk úgy érezte, hogy ez működött: „A mentális felkészülés segített jobban felismerni azt a pillanatot, amikor az érzelmek és érzések megpróbálják elterelni a figyelmedet. Például bombákat dobsz le – először életedben. Aztán látod, ahogy felrobbannak. Pokoli tűz, repeszek mindenhol. Elkezdesz gondolkodni és érezni. A felkészülés megtanított koncentrálni. A koncentrációm már eleve jó volt, de még jobb lett. Előre sok kérdést vizualizáltam: mire kellene gondolnom? Mi a motivációm? Tényleg veszélyes ez? Megölhetnek? Előre felkészültem sok mindenre.”

Miután visszatért Líbiából, Mannsverk mentális oktató lett. 2017-ben a Bodø vezetősége megkereste: egy olyan csapat mentalitásának megerősítésére kerestek módot, amelyik éppen a centenáriuma évében esett ki. „Teljes pszichológiai kudarc” – így írja le Mannsverk. „A tudás mindenképpen elég lett volna ahhoz, hogy bentmaradjanak, de nem tudták kezelni a nyomást.”

Mannsverk érdekes lehetőséget látott a munkában, és úgy döntött, hogy ez lesz a hobbija – hivatalosan a norvég állami vagyonkezelő alapnál dolgozik. Ingyen segíti Bodøt, de két feltételt szabott: 1.) senkit sem kényszerítenek arra, hogy hozzá forduljon, 2.) nem cselekszik a klub érdekeit szem előtt tartva – például nem kapacitálja egyik játékost sem a szerződésének meghosszabbítására.

Mielőtt elkezdte volna, megkérdezte a vezetőket: „Mi van, ha egy játékos azt mondja nekem, hogy többé nem akar futballozni? Vagy távozni akar? Ha ez a helyzet, akkor támogatni fogom őt. Készen álltok vállalni ezt a kockázatot?”– kérdezte. Azt mondták neki, hogy készek, s ezt eddig be istartották.

Mannsverk egyik híres esete Ulrik Saltnesé. A most 33éves középpályás csereként állt be az Inter ellen. „Edzéseken zseniálisan, meccseken pedig rosszul játszik” – ez volt Mannsverk diagnózisa.

Kiderült, hogy Saltnes a meccsek alatt gyomorfájdalmaktól és hasmenéstől szenvedett. Emiatt egy félidőnél többet nem tudott játszani. Az orvosok azt mondták, hogy minden rendben van. A probléma a fejében volt,pszichés eredetű.

2017 januárjában Saltnes azt mondta Mannsverknek, hogy elege van a fájdalomból és a kudarcokból, ezért visszavonul, és egyetemre megy. Mindent megtett: választott egy kurzust (közgazdaságtan), sikerrel felvételizett. Már csak a szeptemberi „iskolakezdésre” kellett várnia

Mannsverk megkérdezte tőle, mit szeret a futballban. Saltnes azt válaszolta, hogy ez egyszerűen a gyerekkori álma volt. A következő kérdés: „Ha ez az álmod, miért akarsz elmenni?”. Saltnes azt válaszolta, hogy túl nagy nyomást rak magára.

„Ha túl magasra teszed a lécet, vagy mindent a lehető leggyorsabban el akarsz érni, nehéz lesz” – magyarázta később Mannsverk. „Ha a kudarcra az egyetlen válaszod az, hogy még jobban megerőlteted magad, semmi sem fog működni. Ulrik Saltnes így élt hosszú éveken át. Azt mon dta neki Mannsverk: „Oké, mivel úgyis befejezed, miért ne élveznéd ki az utolsó néhány hónapot? Csak engedd el és érezd jól magad.” Saltnesnek tetszett az ötlet, de kételkedett benne, fog-e menni-

Belevágott. Abban a szezonban 30 másodosztályú mérkőzésen 15 gólt szerzett. „Ellazult – és a szintje az egekbe szökött” – mondja Mannsverk. „Másfél hónap után elmúltak a gyomorfájdalmak. Ez szinte csoda, de egyben példa arra is, hogy mit művelhet veled a pszichológiai nyomás.” Ulrik Saltnes 2011 óta játszik a Bodø csapatában. 415 meccsnél tart – ő a klubrekorder.

Egy másik példa a kedd este a San Siróban a csapatkapitányi karszalagot viselő Patrick Bergé. Édesapja, Ørjan Berg és nagyapja, Harald Berg a Bodø legendái. Az édesapa ráadásul ma a sportigazgató. Patrickot 16 éves korától kezdve szembesítette a sajtó és a szurkolók egy részre a felmenői örökségével. Nem bírta. A „Mi van, ha nem sikerül?” gondolat gyötörte.

Már bejelentette. hogy nem hosszabbítja meg a 2017 nyarán lejáró szerződését. Húszéves volt mindössze. Aztán minden megváltozott. „Ha Mannsverk egy évvel később jött volna, Patrick most nem lenne itt” – mondta később Knutsen.

„Úgy éreztem, mintha mindig egy falnak ütköznék” – emlékezett vissza Berg a norvég TV2-nek. „Nem játszottam, és nem is éreztem úgy, hogy megérdemlem. Semmit sem mutattam. El akartam menni, hogy megtegyem a következő lépést. Miután meghoztam a döntést, könnyebbnek éreztem magam. Egyszerűen el tudtam engedni és élvezni a focit. Aztán hirtelen jobban kezdtem érezni magam a klubnál. Így könnyű volt új szerződést aláírni.” Berg most a második a Bodø örökranglistáján 333 mérkőzéssel – közvetlenül Saltnes mögött. Ő a csapatkapitány, és kezdőként lépett pályára az Inter ellen.

Mannsverk bevezette a közös meditálásokat, aleki gyakorlatokat, megvannak a praktikái, hogy ajátékosok még mérkőzések közben is csinálhatják a gyakorlatokat, akár egy bekapott vagy egy szerzett gól után.

A harmadik kulcsember a főnök, aki hisz a helyiekben, és a klubkultúrát a pénz fölé helyezi. Ő Frode Thomassen. 2017 augusztusában csatlakozott a Bodo/Glimthez – nélküle Knutsen nem lett volna vezetőedző, Mannsverk pedig nem lenne a klubnál.

„2018-ban semmi sem működött jól” – mondta Thomassen a GiveMeSportnak. „A 11. helyen végeztünk, és majdnem visszaestünk a másodosztályba. Ez volt Kjetil első éve. Néhányan azt akarták, hogy küldjük el, de mi összetartottunk. Amikor valami rosszul sül el, és kiálltok egymás mellett, szoros kötelékeket építetek ki az emberekkel. Szeretet, bizalom, tisztelet. Szívből beszélünk. Nincsenek rejtett szándékok vagy hatalmi harcok. Évről évre együtt nőttünk fel.”

Thomassen gyakran használja a „Vårres måte” – „a mi utunk” vagy „a mi módszerünk” – kifejezést. A klub így írja le a Bodø filozófiáját. „A ’mi módunkról’ beszélünk. Szeretünk egy kicsit különlegesnek gondolni magunkat” – mondta Thomassen az NRK-nak.

A „Vårres måte” kulcsfontosságú része a helyi játékosokra való támaszkodás. 2020 nyarán Thomassen a Saltenpostennek elmondta célját: „A keret negyven százaléka a környékről származzon, és tíz százaléka 23 év alatti legyen. Talán több is jó lenme, de egyelőre ezek a számok a célunk. Óvatosnak kell lennünk: a megfelelő pillanatban kell lehetőséget adnunk az embereknek. Izgatottan tekintek a jövőbe: sok kiváló játékosunk van az akadémián.”

Öt év telt el. A Bodø/Glimt kezdőcsapatában az Inter elleni második mérkőzésen négy olyan futballista játszott, aki a helyi akadémia neveltje. Fredrik Bjorkan, aki 2021-ben Németországba távozott, de két évvel később visszatért. Hakon Evjen, aki a második gólt szerezte, négy év hollandiai és dániai pályafutás után tért vissza a Bodøhöz. Patrick Berg, a csapatkapitány. Nem utolsósorban Jens Hauge, aki 2024-ben tért vissza olasz, német és belga klubot is megjárva. Ő az első mérkőzésen szerzett gólt az Inter ellen.

Az erős akadémiai hátteret okos átigazolások egészítik ki. A Bodø/Glimt nem kutat fel távoli országokat. Skandináviára összpontosít.

Mi a titok? Két válasz Frode Thomassentől. „A klub olyan, mint egy család. Erős kötelékek vannak mindannyiunk, az elnök, én, az edző, az asszisztensek, a játékosok között. Hét vagy nyolc éve vagyunk itt, és ez egy szilárd alap. Bodø egy kisváros, 50 000 lakossal. Egy nagyvárosban a játékosoknak és az edzőknek több minden elterelheti a figyelmüket a szabadidejükben. Az élet egyszerűbb itt: edzés, mérkőzések, jó étel, megfelelő pihenés. Mindezek az elemek vezettek minket a sikerhez.”

A másik: „Olyanok vagyunk, mint egy Forma-1-es autó. Rengeteg apró alkatrésznek kell simán együttműködnie. A háttérben folyamatosan azon dolgozunk, hogy az autó még gyorsabb legyen.”