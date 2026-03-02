Már polgári célpontokat is támad Irán a közel-keleti térségben

Az irániak a drónok mellett ballisztikus és cirkálórakétákkal is támadják azokat az Öböl-menti országokat, ahol amerikai katonai támaszpontok vannak. A legtöbb iráni támadás Bahreint és az Egyesült Arab Emirátusokat éri. Szaúd-Arábia és Omán ehhez képest kevésbé van az iráni célkeresztben, de szombaton a szaúdi fővárost, Rijádot is támadás érte. A szaúdi vezetés emiatt „égbekiáltó és gyáva iráni támadásokról” adott ki nyilatkozatot – írja a 444.hu a BBC beszámolója szerint.

Az irániak nemcsak a katonai infrastruktúrát támadják a térségben, hanem luxushoteleket, bevásárlóközpontokat, toronyházakat és repülőtéri indulási terminálokat is értek találatok.

Ezeknek a támadásoknak a többsége vélhetően nem célzott támadás, hanem főleg az elfogott rakétákból lehulló törmelékekről van szó, de a polgári repülőterek elleni támadások nem tűnnek véletlennek.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter közölte: nem a Perzsa-öböl menti, szomszédos országokat támadják, hanem az Egyesült Államok katonai egységeit és támaszpontjait veszik célba. „A szomszédoknak panaszaikkal a háború döntéshozóihoz kell fordulniuk” – jegyezte meg az iráni külügyminiszter.