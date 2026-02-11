Téli olimpia, Magyar Kupa és Liverpool – sport a tévében

M4 Sport
9.45: Téli olimpia, északi összetett, egyéni normálsánc
11.30: Téli olimpia, alpesisí, férfi szuperóriás-műlesiklás/északi összetett, egyéni, 10 km szabadstílusú sí
17.30: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, Ferencváros-Csákvár
20.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, Paks-DVTK
22.05: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör
M4 Sport+
10.00: Téli olimpia, szabadstílusú sí, női mogul selejtező/hódeszka, női félcső selejtező
14.15: Téli olimpia, sílövészet, női 15 km
16.40: Téli olimpia, jégkorong, férfiak csoportkör/szánkó, női és férfi kettes, 1. és 2. futam/műkorcsolya, jégtánc kűr
Sport 1
20.15: Labdarúgás, Spanyol Kupa, elődöntő, 1. mérkőzés, Athletic Bilbao-Real Sociedad
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.30: Labdarúgás, Német Kupa, negyeddöntő, Bayern München-RB Leipzig
Eurosport 1
9.00: Téli olimpia, északi összetett, egyéni normálsánc
10.45: Téli olimpia, hódeszka, nők, félcső selejtező
11.15: Téli olimpia, alpesisí, férfiak, szuperóriás-műlesiklás
13.40: Téli olimpia, északi összetett, egyéni, 10 km szabadstílusú sí
14.15: Téli olimpia, sílövészet, női 15 km
16.25: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör
17.00: Téli olimpia, szánkó, női kettes, 1. futam
17.40: Téli olimpia, szánkó, férfi kettes, 1. futam
18.20: Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfiak, 1000 m
19.45: Téli olimpia, szánkó, férfi kettes, 2. futam
20.15: Téli olimpia, műkorcsolya, jégtánc kűr
22.55: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör
Eurosport 2
10.55 és 14.00: Téli olimpia, szabadstílusú sí, női mogul selejtező, döntő
18.45: Téli olimpia, szánkó, női kettes, 2. futam
Spíler 1
21.10: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Liverpool
Spíler 2
20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Brighton
Arena 4
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, negyeddöntő, Bologna-Lazio
Match 4
20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Fulham