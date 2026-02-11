ARÉNA - PODCASTOK
eur:
377.58
usd:
316.78
bux:
0
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
A magyar színekben versenyzõ Kim Minszok a férfiak 500 méteres mezõnyében a gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának lengyelországi állomásán, Tomaszow Mazowieckiben 2025. február 21-én. A 2024. júliusban honosított 25 éves dél-koreai élsportoló a tizedik helyen végzett az 1500 méteres távon.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Grzegorz Michalowski

Téli olimpia, Magyar Kupa és Liverpool – sport a tévében

Infostart / MTI

Szerdán is nagyüzem lesz a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián; a gyorskorcsolyázóknál bemutatkozik a dél-koreai születésű, honosított Kim Minszok. Az ötkarikás játékok mellett labdarúgás és lósport szerepel a sportcsatornák élő kínálatában.

M4 Sport

9.45: Téli olimpia, északi összetett, egyéni normálsánc

11.30: Téli olimpia, alpesisí, férfi szuperóriás-műlesiklás/északi összetett, egyéni, 10 km szabadstílusú sí

17.30: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, Ferencváros-Csákvár

20.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, Paks-DVTK

22.05: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör

M4 Sport+

10.00: Téli olimpia, szabadstílusú sí, női mogul selejtező/hódeszka, női félcső selejtező

14.15: Téli olimpia, sílövészet, női 15 km

16.40: Téli olimpia, jégkorong, férfiak csoportkör/szánkó, női és férfi kettes, 1. és 2. futam/műkorcsolya, jégtánc kűr

Sport 1

20.15: Labdarúgás, Spanyol Kupa, elődöntő, 1. mérkőzés, Athletic Bilbao-Real Sociedad

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.30: Labdarúgás, Német Kupa, negyeddöntő, Bayern München-RB Leipzig

Eurosport 1

9.00: Téli olimpia, északi összetett, egyéni normálsánc

10.45: Téli olimpia, hódeszka, nők, félcső selejtező

11.15: Téli olimpia, alpesisí, férfiak, szuperóriás-műlesiklás

13.40: Téli olimpia, északi összetett, egyéni, 10 km szabadstílusú sí

14.15: Téli olimpia, sílövészet, női 15 km

16.25: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör

17.00: Téli olimpia, szánkó, női kettes, 1. futam

17.40: Téli olimpia, szánkó, férfi kettes, 1. futam

18.20: Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfiak, 1000 m

19.45: Téli olimpia, szánkó, férfi kettes, 2. futam

20.15: Téli olimpia, műkorcsolya, jégtánc kűr

22.55: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör

Eurosport 2

10.55 és 14.00: Téli olimpia, szabadstílusú sí, női mogul selejtező, döntő

18.45: Téli olimpia, szánkó, női kettes, 2. futam

Spíler 1

21.10: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Liverpool

Spíler 2

20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Brighton

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, negyeddöntő, Bologna-Lazio

Match 4

20.30: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Fulham

labdarúgás

téli olimpia

magyar kupa

milánó-cortina 2026

Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Az új japán kormány megalakulásával feszültebb lesz a szigetország és Kína viszonya, de a közvetlen katonai konfliktust mindkét fél szeretné elkerülni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
 

Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt veszegy müncheni konferencián – február közepén Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügy szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet egyebek mellett a békéről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerségről. Magyarics Tamás (ELTE) emeritus professzor szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen most és épp ide utazik.
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Limant ostromolják az oroszok, ukrán ellentámadásról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról szerdán

Limant ostromolják az oroszok, ukrán ellentámadásról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról szerdán

Az orosz erők nagy erőkkel nyomulnak előre az ukránok által 2022-ben visszafoglalt Liman térségében: az észak-donyecki város ostroma lényegében megkezdődött, az oroszok a környező falvak elfoglalásával akarják bekeríteni a települést. Közben nagyobb katonai műveletek zajlanak Kosztantynivka, Pokrovszk, Huljajpole térségében is. Közen orosz lapok és internetes OSINT-bloggerek arról írnak: kisebb ellentámadást indított az ukrán hadsereg a déli fronton - Kijev ezt nem erősítette meg egyelőre. Diplomáciai fronton egyelőre nem látszik áttörés: Moszkvából több, Amerikával szemben kritikus nyilatkozat is jött az elmúlt napokban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Hiába várják a magyar dolgozók: alig fognak nőni idén a bérek

Hiába várják a magyar dolgozók: alig fognak nőni idén a bérek

Egy friss felmérés szerint Magyarországon a béremelések üteme jelentősen lassul.

Nine killed and 25 injured in shootings at Canadian school and home

Nine killed and 25 injured in shootings at Canadian school and home

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia, police say, as Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

2026. február 11. 06:36
Sztrájk az olimpián, amiért a tévéigazgató szétbakizta a megnyitót
2026. február 10. 21:26
Cseh Sándor: a mostani érzéseimet nem befolyásolja a megszerzett érem színe, elégedett vagyok
